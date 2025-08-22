Libertadores: River sufrió, pasó por penales y está en cuartos

River derrotó por penales a Libertad, con uno menos, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo del Muñeco sufrió, pero se metió entre los mejores ocho del continente.

El Millonario abrió el marcador a los 29 minutos de la primera parte con un tanto de Sebastián Driussi, pero Libertad igualó antes del descanso a través de Robert Rojas. En el inicio del segundo tiempo, Giuliano Galoppo vio la tarjeta roja y el conjunto local quedó con diez jugadores.

Con un hombre más, el equipo paraguayo manejó la pelota y los tiempos, pero no pudo traducirlo en el resultado. Franco Armani fue clave para sostener la igualdad y forzar la definición desde el punto de penal.

En la tanda, el Millonario fue más efectivo y se quedó con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras.

LO MÁS DESTACADO DEL PARTIDO

El gol llegó a los 29 minutos del primer tiempo, tras una gran acción finalizada con una “palomita” de Sebastián Driussi.

River intentó y desperdició varias chances para estirar la ventaja, y Robert Rojas igualó las cosas sobre el final del primer tiempo.

Problemas para River. A los 6 minutos del complemento, Giuliano Galoppo vio la roja y dejó con 10 a River. Fuerte patada del volante que terminó en la segunda amarilla y en la expulsión.