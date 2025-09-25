Libertadores: Rossi fue héroe en los penales y Estudiantes quedó eliminado

Estudiantes quedó eliminado ante Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En el Estadio UNO, el Pincha salió decidido y fue claramente superior durante gran parte del trámite.

Sobre el cierre del primer tiempo, el juvenil Gastón Benedetti abrió el marcador con un zurdazo tremendo que se clavó en el ángulo derecho de Agustín Rossi y puso el 1-0 parcial, que igualaba la serie en el global.

En el complemento, el equipo de Eduardo Domínguez mantuvo la presión y hasta gritó el segundo: otra vez Benedetti definió tras un pase de Guido Carrillo, pero la jugada fue anulada a instancias del VAR por un offside ajustado.

Con el 2-2 en el global, la historia se definió en los penales.

Allí apareció la gran figura de la noche: Rossi, ex Boca, atajó el remate de Benedetti y encaminó la clasificación de Flamengo. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal y Léo Pereira convirtieron para el “Mengao”, mientras que Sosa y Cetré lo hicieron para el Pincha.

Ascasibar falló el cuarto y selló el pasaje de los brasileños a semifinales.

De esta manera, Estudiantes quedó eliminado pese a haber sido más en el juego. Flamengo avanzó y se medirá en la próxima instancia ante Racing de Avellaneda, que el pasado martes dejó en el camino a Vélez.