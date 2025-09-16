Racing sonrió en Liniers y le ganó 1-0 a Vélez en el José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de Libertadores.

El “Fortín” sufrió el partido desde la expulsión del zaguero Lisandro Magallán. El defensor fue amonestado en un cruce con Adrián Martinez, y luego vio la roja a los 43 minutos de juego por una fuerte entrada a Martirena.

A los 20 minutos del complemento, el VAR decidió anular el empate de Aaron Quirós porque la pelota pasó la linea de meta en el corner de la jugada inicial.

Vélez intentó atacar con uno menos pero quedó muy expuesto defensivamente. La prematura salida del ex Talleres, Michael Santos, dejó un hueco en la punta. La joya velezana, Maher Carrizo no supo encontrar espacios entre la defensa rival y se sintió incómodo ocupando ese lugar. La figura del Fortín fue Aliendro: recupero, generación de juego y hasta llegada al área.

En tanto, la Academia no logró aprovechar el jugador de más y terminó sufriendo.Los cambios de Gustavo Costas, con los ingresos de Conechny y Matías Zaracho, no mejoraron al equipo

La vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda.

El ganador de la llave deberá jugar ante el vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.