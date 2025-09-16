Vélez empata ante Racing sin goles en el estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de Libertadores.

Con cuatro equipos argentinos (de ocho en competencia), el duelo es clave para el Fortín y la Academia.

El árbitro del encuentro es el brasileño Wilton Sampaio, y en el VAR estará Rodolpho Toski.

De los dos equipos, el que mejor llega es el Vélez. El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de empatar sin goles ante Huracán el pasado viernes en condición de visitante por el Torneo Clausura, pero con una buena racha de partidos invicto.

En la otra vereda, Racing llega motivado tras un triunfazo por 2-0 ante San Lorenzo.

El partido podrá verse por Fox Sports y Disney +.