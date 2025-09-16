Vélez recibe a Racing esta tarde desde las 19 en el estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de Libertadores.

Con cuatro equipos argentinos (de ocho en competencia), el duelo garantizará un equipo nacional en semifinales del torneo continental más prestigioso.

El árbitro del encuentro será el brasileño Wilton Sampaio, y en el VAR estará Rodolpho Toski.

De los dos equipos, el que mejor llega es el Vélez. El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de empatar sin goles ante Huracán el pasado viernes en condición de visitante por el Torneo Clausura, pero con una buena racha de partidos invicto.

Los cambios que piensa el “mellizo”: Jano Gordon ingresaría por Agustín Lagos y Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo reemplazarán al chileno Claudio Baeza, Manuel Lanzini y Francisco Pizzini respecto del último partido contra el Globo.

En la otra vereda, Racing llega motivado tras un triunfazo por 2-0 ante San Lorenzo. Gustavo Costas mueve el tablero y mete cambios respecto al partido contra el cuervo: el uruguayo Gastón Martirena entraría por Facundo Mura en el lateral derecho, el mediocampista Juan Nardoni ocuparía el lugar de Matías Zaracho y el colombiano Duván Vergara reemplazará a Tomás Conechny.

Las posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

El partido podrá verse por Fox Sports y Disney +.