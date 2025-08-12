Este martes arranca la acción fuerte en los octavos de final de la Copa Libertadores, y uno de los platos fuertes de la jornada será en Brasil.

Desde las 19:00, en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza recibirá a Vélez en el cruce de ida.

El Fortín llega golpeado. En el Clausura viene de caer 1-0 ante San Lorenzo y marcha octavo en la Zona B, con apenas una victoria en cuatro fechas. Sin embargo, en la Libertadores mostró otra cara: ganó el Grupo H con 11 puntos y dejó atrás a Peñarol por diferencia de gol. Esa será la versión que Guillermo Barros Schelotto espera ver esta noche.

Fortaleza, dirigido por Renato Paiva, buscará hacerse fuerte en casa y pegar primero en la serie. El conjunto brasileño llega con ritmo competitivo y un plantel que combina experiencia y potencia ofensiva.

Probables formaciones

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El árbitro será el paraguayo Derlis Fabián López y el encuentro será televisado por Fox Sports y Disney +.

Agenda de Libertadores – Martes 12/8