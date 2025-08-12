Libertadores: Vélez va por el batacazo en Brasil para arrancar con el pie derecho
El Fortín abre la serie de octavos frente a Fortaleza en busca de repetir el nivel de la fase de grupos. Día, hora y televisación.
Este martes arranca la acción fuerte en los octavos de final de la Copa Libertadores, y uno de los platos fuertes de la jornada será en Brasil.
Desde las 19:00, en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza recibirá a Vélez en el cruce de ida.
El Fortín llega golpeado. En el Clausura viene de caer 1-0 ante San Lorenzo y marcha octavo en la Zona B, con apenas una victoria en cuatro fechas. Sin embargo, en la Libertadores mostró otra cara: ganó el Grupo H con 11 puntos y dejó atrás a Peñarol por diferencia de gol. Esa será la versión que Guillermo Barros Schelotto espera ver esta noche.
Fortaleza, dirigido por Renato Paiva, buscará hacerse fuerte en casa y pegar primero en la serie. El conjunto brasileño llega con ritmo competitivo y un plantel que combina experiencia y potencia ofensiva.
Probables formaciones
Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
El árbitro será el paraguayo Derlis Fabián López y el encuentro será televisado por Fox Sports y Disney +.
Agenda de Libertadores – Martes 12/8
- 19:00 – Fortaleza vs Vélez
- 21:30 – Peñarol vs Racing
- 21:30 – Atlético Nacional vs San Pablo