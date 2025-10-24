Noche soñada en la altura de Quito. En un Rodrigo Paz Delgado repleto, Liga de Quito fue una tromba y pasó por encima a Palmeiras, que nunca logró acomodarse al ritmo ni a la intensidad del equipo de Tiago Nunes.

Con una actuación brillante de Gabriel Villamil, autor de dos goles, el conjunto ecuatoriano goleó 3-0 y quedó a un paso de la gran final de la Copa Libertadores.

A los 15 llegó la apertura del marcador: Leonel Quiñónez desbordó por izquierda, metió el centro atrás y Villamil definió cruzado para el 1-0. Diez minutos más tarde, otro desborde de Quiñónez terminó en una mano dentro del área de Andreas Pereira. Lisandro Alzugaray se hizo cargo y, con un derechazo bajo y cruzado, estiró la ventaja a 2-0. Palmeiras intentó reaccionar, pero Alexander Domínguez le ganó un mano a mano clave a Vitor Roque.

Ya en tiempo agregado del primer tiempo, Bryan Ramírez desbordó por derecha y metió un centro rasante que Villamil empujó al gol para sellar el 3-0 y desatar la locura en el estadio.

La revancha se jugará el jueves 30 de octubre a las 21:30 en el Allianz Parque de San Pablo, donde el equipo de Abel Ferreira intentará una remontada épica.