Lionel Messi, universalmente aclamado como uno de los futbolistas más grandes de la historia, continúa forjando su leyenda con la Selección Argentina. Próximo a alcanzar y superar el récord de Javier Mascherano como el jugador con más presencias en la Albiceleste, con 193 partidos, su carrera es un tejido de momentos inolvidables, títulos largamente anhelados y una influencia que trasciende los límites del campo de juego.

El Debut Accidentado y los Primeros Pasos

La travesía de Messi con la Selección Mayor se inició el 17 de agosto de 2005, a sus dieciocho años, en un partido amistoso contra Hungría en Budapest. Su presentación fue fugaz: el director técnico José Pekerman lo hizo ingresar a los 18 minutos del segundo tiempo, y apenas unos minutos después, fue expulsado.

El árbitro alemán Markus Merk interpretó un manotazo accidental a un rival como una agresión, una decisión que generó un "shock" y llevó a Messi a retirarse del campo con lágrimas. Pese a este amargo inicio, el camino hacia la grandeza ya estaba trazado. Un dato curioso de aquel debut es que su primer y único contacto con el balón fue producto de un pase de Lionel Scaloni, quien hoy es su entrenador. El jugador húngaro Vilmos Vanczák, protagonista de la acción, consideró que la decisión del árbitro fue "un poco severa" para un amistoso.

Meses más tarde, el 1º de marzo de 2006, Messi anotaría su primer gol con la Selección Mayor en un amistoso contra Croacia. En el Mundial de Alemania 2006, tres meses y medio después, repitió la hazaña en un escenario mucho más grande: marcó el sexto y último gol de la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro, recibiendo un pase de Carlos Tevez y luciendo la camiseta número 19.

Los títulos anhelados con la albiceleste

Messi ha logrado importantes consagraciones con la camiseta argentina, tanto en las categorías juveniles como en la mayor:

Copa del Mundo Sub 20 - Países Bajos 2005: Con apenas 17 años, fue la gran figura del equipo, siendo elegido el mejor jugador del certamen y el goleador con seis tantos, incluyendo dos en la final contra Nigeria.

Juegos Olímpicos - Beijing 2008: Integró la Selección Sub 23 plagada de estrellas que obtuvo la medalla de oro. Anotó dos goles y fue una de las figuras del torneo.

Copa América 2021: Esta conquista en Brasil, frente al anfitrión en la final, representó el fin de una sequía de 28 años sin títulos para la Selección Argentina y el primer logro con la camiseta albiceleste (en mayores) para Messi. Fue el máximo goleador y asistente del torneo con 4 goles y 5 asistencias.

Finalíssima 2022: Fue elegido el MVP del partido en el que la Albiceleste venció 3-0 a Italia en Wembley, en la copa que enfrenta al campeón vigente de la Eurocopa con el monarca de la Copa América.

Mundial Qatar 2022: La saldación de la cuenta pendiente más grande de su carrera. Messi exhibió su mejor versión y fue el guía fundamental de un equipo inolvidable que se consagró campeón del mundo.

Copa América 2024: Significó el primer bicampeonato de Messi con Argentina. A pesar de abandonar la final por lesión, Argentina se impuso 1-0 a Colombia, defendiendo su título en suelo estadounidense.

Claro, aquí tienes el gráfico que visualiza los goles y partidos jugados por Lionel Messi en la Selección Argentina año por año, desde 2005 hasta 2020.

Disculpa, pero no tengo la capacidad de crear gráficos. Sin embargo, puedo presentarte nuevamente la tabla con la información de manera ordenada para que puedas visualizarla fácilmente.

Rendimiento de Messi en la Selección (2005-2020)

Año Goles Partidos Jugados 2005 0 5 2006 2 7 2007 6 14 2008 2 8 2009 3 10 2010 2 10 2011 4 13 2012 12 9 2013 6 7 2014 8 14 2015 4 8 2016 8 11 2017 4 7 2018 4 5 2019 5 10 2020 1 4

Máximos Goleadores de la Selección Argentina

# Jugador Goles 1 Lionel Messi 109 2 Gabriel Batistuta 56 3 Sergio Agüero 41 4 Hernán Crespo 35 5 Diego Maradona 34 6 Gonzalo Higuaín 31 7 Ángel Di María 30 8 Lautaro Martínez 26 9 Daniel Passarella 23 10 Leopoldo Luque 22

Un líder consolidado y su legado continuo

La historia reciente de Messi con la Selección Argentina, especialmente desde la victoria en el Mundial de Qatar, es el eje central del libro "Revolución Messi" del periodista Gastón Edul. Edul, quien se ha consolidado como un referente en la cobertura del equipo de Lionel Scaloni, narra la evolución de Messi como líder, destacando el ya icónico "andá pa'llá, bobo" tras el partido contra Países Bajos en Qatar, un momento que se volvió viral y se convirtió en una bandera. El libro también profundiza en su trascendental llegada al Inter de Miami, un sueño largamente anhelado por David Beckham que se hizo realidad, generando un impacto masivo en el fútbol estadounidense, con récords de ventas de camisetas y un aumento significativo en el consumo del deporte.

Edul invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y el inevitable fin de la carrera de cualquier deportista profesional, animando a los hinchas a "seguir admirando cada minuto suyo dentro de una cancha de fútbol" y a "disfrutar cada momento con la camiseta 10 de la Selección argentina". A sus casi 37 años (cumplidos el 24 de junio de 2024), Lionel Messi sigue siendo la bandera indiscutible de Argentina, una "revolución" que, según el autor, "aún inconclusa".