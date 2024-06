Lionel Messi celebra 20 años de su primer partido con la camiseta Argentina: cuál es su recuerdo de aquella noche en La Paternal

Mientras comparte horas con sus compañeros del seleccionado argentino que esta noche se medirán con Perú en Miami en un partido de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América que él se perderá por una molestia muscular, Lionel Messi celebra este sábado 20 años de su primer partido con la camiseta albiceleste: fue el 29 de junio de 2004. Ese día, en el estadio de Argentinos Juniors, jugó unos minutos y marcó un gol en una victoria 8 a 0 del combinado sub-20 que dirigía Hugo Tocalli ante Paraguay.

El aniversario fue motivo de un homenaje realizado por Argentinos Juniors en su cuentas de las redes sociales. “Lio Messi y el Diego Armando Maradona, un lugar donde el amor al fútbol es y será único”, dice el mensaje, que está acompañado por una breve entrevista realizada por el periodista Victor Tujschinaider a Messi en Estados Unidos con motivo de esta jornada tan significativa.

“No me acordaba de la fecha exacta, pero lo tengo muy presente, es un recuerdo muy especial. Fue contra Paraguay, terminamos ganando 8 a 0 y metí un gol. No volví más a la cancha de Argentinos después de ese partido, pero es un lugar especial porque ahí empezó mi camino con la selección”, rememoró el futbolista de Inter Miami.

Aquella fría noche en La Paternal, Messi saltó al campo tras el entretiempo, cuando el seleccionado nacional ya se imponía 4 a 0: reemplazó a Ezequiel Lavezzi. Y selló su estreno con un golazo: a los 36 minutos del complemento, recibió el balón en el círculo central, aceleró, se desembarazó de dos rivales, entró al área, dejó en el camino al arquero y tocó suavemente a la red.

Por entonces, el pibe de 17 años deslumbraba en Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol ya había mostrado su intención de convocarlo para jugar con la sub-17 de ese país. En una jugada inteligente de Julio Humberto Grondona, la Asociación del Fútbol Argentino organizó el amistoso ante Paraguay para evitar que la Roja se quedase con el talentoso rosarino.

“A Leo no lo habían citado los españoles, pero lo querían ir a buscar. Yo puedo asegurar que él no quiso jugar para España porque quería jugar para Argentina”, contó Tocalli en diálogo con Clarín en 2015. “Nos habían hablado mucho de Leo, me gustaba y ya lo había visto en un video muy cortito. Veíamos que era algo especial, por eso lo queríamos”, añadió el entrenador.

Ese seleccionado sub-20 tenía entre sus filas a algunos futbolistas que luego acompañaron a Messi en el seleccionado mayor como Lavezzi, Pablo Zabaleta y Ezequiel Garay. El duelo frente a los paraguayos se resolvió fácilmente en el primer tiempo. Antes de que terminaran esos 45 minutos iniciales, Tocalli le pidió al profesor Gerardo Salorio que que hiciera entrar en calor a Messi, quien saltó al campo con la camiseta número 17 tras el descanso.

“Le pedí que jugara libre y en donde se sintiera cómodo, como en Barcelona. Apenas tocó la primera pelota y arrancó, ya entusiasmaba. Después del partido, andaba con cara de contento en el vestuario”, rememoró el director técnico campeón del Mundial Juvenil de Canadá 2007.

Poco más de un año después, Leo hizo su presentación oficial en el combinado mayor, de la mano de José Pekerman, en un duelo ante Hungría en el que fue expulsado antes de cumplir un minuto dentro del campo. Ese due el primero de los 184 encuentros que disputó con el seleccionado, en los que convirtió 108 goles.