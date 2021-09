El astro argentino Lionel Messi no jugará el sábado en el París Saint Germain (PSG) como local ante el Montpellier, en un encuentro por la octava fecha de la Ligue 1 de Francia, a causa de la contusión que sufre en la rodilla izquierda, según lo anunció este viernes el club parisino.



El astro rosarino no practicó este viernes con el resto del plantel, solo realizó una tarea diferenciada y el PSG informó que el domingo será nuevamente evaluado ya que el martes próximo el equipo de la capital francesa recibirá en Parque de los Príncipes al Manchester City de Inglaterra, por la Liga de Campeones.



Messi, de 34 años, sufrió un golpe en la rodilla izquierda el domingo pasado contra Olympique Lyon por el torneo francés, luego de chocar contra el zaguero alemán Jerome Boateng, motivo por el cual el entrenador Mauricio Pochettino decidió reemplazarlo a los 30 minutos del segundo tiempo.



Esa variante generó mucha polémica en el momento por el rostro de desencanto que puso el argentino, quien más de una vez reconoció que no le gusta salir durante los partidos. La imagen de Messi con su cara seria al pasar por al lado del técnico y luego con gesto de frustración junto a sus compañeros en el banco de suplentes recorrió el mundo y motivó que el entrenador tuviera que dar explicaciones.



"Todo el mundo sabe que PSG tiene grandes jugadores y un plantel nutrido, con 35 integrantes, pero no se puede jugar con más de 11. Siempre pienso en qué es lo mejor para cada partido y para cada jugador, como lo hacen todos los entrenadores. Porque aunque sea una obviedad, nosotros estamos aquí para tomar decisiones que a veces pueden gustar y a veces no", se defendió Pochettino.



Al día siguiente de ese partido, el lunes pasado, una cadena televisiva internacional mostró a Messi controlando el estado de su rodilla izquierda antes del cambio. Leo se tocó la articulación e hizo flexiones repetidamente cuando transcurrían 71 minutos y el partido estaba parado por una atención sobre el futbolista de Lyon Bruno Guimaraens.



Segundos después, el argentino hizo un gesto de aprobación hacia el banco de suplentes de PSG, el partido continuó y enseguida ensayó un remate desviado que antecedió a una mueca de presunto dolor.



Pochettino lo reemplazó a los 75 minutos con el partido igualado 1 a 1 -finalmente lo ganó PSG 2-1 con un tanto del argentino Mauro Icardi-.



El club francés informó el martes que el astro rosarino sufría una contusión en la rodilla, por lo que el DT no lo citó para jugar al día siguiente con Metz (2-1), de visitante, por la séptima fecha de la Ligue 1.



"Leo ha comenzado a correr hoy, esperemos que su evolución sea buena. El domingo veremos cómo es su situación", explicó Pochettino, quien dejó en suspenso la disponibilidad del argentino para recibir el martes al Manchester City del catalán Josep Guardiola.



"Sí, esperemos que pueda llegar pero tenemos que ser cautos. Veremos la evolución en los próximas días", planteó.



Después de la final de la Copa América Brasil 2021, el 10 de julio pasado, Messi disputó apenas cinco partidos. Tres en PSG: 24 minutos frente a Brest por la Ligue 1, juego completo ante Brujas de Bélgica por la Liga de Campeones de Europa y 75 minutos ante Lyon en el Parque de los Príncipes.



También dos encuentros con el seleccionado argentino por Eliminatorias Sudamericanas: frente a Venezuela en Caracas y contra Bolivia en Buenos Aires.



La recuperación de Messi también en un tema de gran interés para el DT de la "Albiceleste", Lionel Scaloni, debido a la cercanía de la triple fecha de octubre. Argentina jugará el jueves 7 en Asunción contra Paraguay y luego habrá dos partidos seguidos en el estadio Monumental: el domingo 10 ante Uruguay y el jueves 14 frente a Perú.

