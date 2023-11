El técnico de la Selección argentina confirmó que tiene el once titular para enfrentar a Brasil, pero todavía no se lo dijo al plantel: "El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a ellos, así que primero voy a hacer eso. Hay posibilidades de que Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya", expresó el entrenador de la Albiceleste.