Lionel Scaloni confirmó la presencia de Messi ante Ecuador

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi será titular en el próximo partido contra Ecuador. El encuentro, programado para mañana a las 19:00 hs, es una de las últimas pruebas antes del inicio de la Copa América.

En sus declaraciones, Scaloni dejó en claro que, aunque todavía no ha definido el once inicial, Messi estará en el campo. "Todavía no tengo 100% el equipo, sobre todo porque tengo que evaluar los cambios. En base a eso decidiremos el equipo. Imagino que Leo jugará. La gente lo va a poder ver", afirmó el entrenador argentino, dando tranquilidad a los aficionados que esperan ver al astro en acción.

El técnico también habló sobre la rotación y gestión de los minutos de los jugadores, pensando en el futuro inmediato. "Vamos a evaluar los minutos de todos, porque es importante de cara a lo que viene", señaló Scaloni, subrayando la importancia de mantener a su plantel en óptimas condiciones para la competencia.

Respecto al rival, Scaloni no escatimó en elogios hacia la selección ecuatoriana. "Ecuador es una muy buena Selección, con grandes jugadores que le pone muy difícil el partido a su rival. Buscamos potencial y, también, tomar recaudos con el rival. Siempre lo hemos hecho", comentó, demostrando respeto y cautela ante el desafío que representa el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

En cuanto a la situación anímica del equipo, Scaloni se mostró optimista. "Anímicamente estamos bien. Estamos expectantes con que empiece la competición, con las ideas claras y con ganas de que empiece. Somos positivos porque tenemos una buena Selección que compite", dijo, resaltando la confianza y preparación del grupo.

Finalmente, de cara a la Copa América, Scaloni reconoció la dificultad del torneo y la calidad de los equipos sudamericanos. "La Copa América siempre es una competición muy difícil. Las selecciones sudamericanas juegan de una manera muy marcada donde no te regalan nada. (Ecuador) Es un muy buen rival y una buena prueba", concluyó, dejando en claro que el equipo se toma cada partido con la seriedad que merece.

Con la confirmación de Messi en el equipo, los hinchas argentinos esperan con entusiasmo el partido contra Ecuador, anticipando una emocionante preparación para la Copa América.