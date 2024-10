Llegan los playoffs del hockey cordobés al Polo Deportivo Kempes

Este fin de semana comenzarán las instancias decisivas para el hockey cordobés. Los playoffs del Torneo Damas “A” 2024 de la Federación Amateur Cordobesa de Hockey sobre Césped, se disputarán en la cancha Soledad García del Polo Deportivo Kempes, durante el mes de noviembre.

Habrá partidos programados para los días 2, 9, 16, 17 y 23 de noviembre, y el Kempes se convertirá en el escenario donde los mejores equipos de la provincia buscarán consagrarse campeones en el marco de lo que promete ser un show para disfrutar en familia y con amigos.

La primera fecha, este 1 y 2 de noviembre, tendrá enfrentamientos en todas las categorías entre equipos que llevan toda la temporada en búsqueda de este momento. La jornada iniciará el viernes a las 20.30 entre Jockey Club y La Tablada, posteriormente se jugará el encuentro entre Barrio Parque y La Salle.

La acción del día sábado comenzará a partir de las 8.30 y se extenderá hasta pasadas las 21:00 con partidos de categorías Sub 13, Sub 16, Sub 19 y Primera.

Para quienes quieran ser parte de esta experiencia, las entradas podrán adquirirse en línea a través de la plataforma “PASE SHOW” o en las boleterías de la cancha hasta las 21:00 en cada fecha.

Habrá precios especiales para menores y la opción de abono completo para todas las jornadas. El predio contará con tribunas sin ubicación específica y un variado servicio gastronómico de food trucks, para que todos puedan disfrutar de los partidos en un ambiente cómodo y seguro.

Esta será una gran oportunidad para vivir el hockey de Córdoba en su máximo esplendor y apoyar a los equipos que lo darán todo en la cancha.

CRONOGRAMA

VIERNES 01/11/2024

INT JOCKEY CLUB 3º vs LA TABLADA 6º 20:30

INT BARRIO PARQUE 4º vs LA SALLE HC 5º 22:15

SÁBADO 02/11/2024

S14 TALA RC 4º vs BARRIO PARQUE 5º 08:30

S14 UNIVERSITARIO 3º vs UNIV. NAC. RIO CUARTO 6º 10:00

S16 TALA RC 3º vs CÓRDOBA ATHLETIC 6º 11:45

S16 JOCKEY CLUB 4º vs BARRIO PARQUE 5º 13:30

S19 BARRIO PARQUE 3º vs CÓRDOBA ATHLETIC 6º 15:15

S19 LA TABLADA 4º vs JOCKEY CLUB 5º 17:00

1º LA SALLE HC 3º vs LA TABLADA 6º 19:00

1º JOCKEY CLUB 4º vs UNIV. NAC. RIO CUARTO 5º 21:00