Hoy festeja la feligresía celeste los 115 años de vida de su querido Belgrano. El club representado por una camiseta celeste, instalado en Arturo Orgáz y La Rioja, el ombligo de Alberdi, durante décadas zona de alto tránsito y de mayor fervor en las previas de los partidos que el equipo, ahora dirigido por Ricardo Caruso Lombardi, afronta en el estadio Julio César Villagra, o más comúnmente llamado "Gigante de Alberdi".

Ordenado en lo institucional y con la intención de regresar a su reciente mejor época, cuando fue gran protagonista en los torneos de primera división, el club fundado el 19 de marzo de 1905 por el jovensísimo Arturo Orgáz busca su mejor perfil futbolístico para volver a la máxima categoría.

Mientras tanto, y más por ser un día tan emblemático, sus hinchas recuerdan sus conquistas en los torneos de la Liga Cordobesa de Fútbol y la conquista del torneo Regional en 1986, un certamen de carácter oficial organizado por la AFA, que ganó un equipo integrado por una mayoría de jugadores juveniles. Ni que hablar de aquel recordado 26 de junio cuando regresó a primera división al ganarle la promoción a River Plate en el estadio Monumental de Núñez.

En estos días y por varias semanas más, el club comenzará a bullir ante la inminencia de un cambio de gobierno. Sin fecha firme de su próxima elección de autoridades, pero seguramente a realizarse en abril o mayo, el ex presidente Armando Pérez y el ex goleador del club, Luis Fabián Artime aparecen como candidatos a suceder a Jorge Franceschi, quien ya anunció que no se presentará para dirigir el club en un nuevo periodo.

El club, en una coyuntura muy difícil para Córdoba, Argentina y el mundo por la pandemia generada por el coronavirus, se hizo un tiempo para reforzar su vínculo con sus hinchas y socios con un video que es pura emoción y pasión.