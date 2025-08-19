Huracán cayó por 2-1 ante Once Caldas en el Tomás Adolfo Ducó y se despidió de la Copa Sudamericana. El equipo de Frank Darío Kudelka ganaba el partido de vuelta, que lo metía en la lucha por la definición, pero una expulsión sobre el final del primer tiempo le complicó las cosas en el complemento.

El Globo sufrió la expulsión de dos jugadores. Bisanz fue expulsado luego por el árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva por un codazo, y a los 73 minutos de juego Milijevic corrió la misma suerte tras agarrar del cuello a un rival.

La gran figura de ambos choques, tanto de ida como de vuelta, fue el ex Talleres de 39 años, Dayro Moreno. El delantero colombiano se despachó con un golazo en la ida, y en la vuelta marcó un doblete para poner a Once Caldas en los cuartos de final del torneo continental.