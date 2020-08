Messi resultó ser el único futbolista de Barcelona en estar en la nómina. La eliminación 8-2 ante el campeón Bayern Munich, en los cuartos de final de la competición, fue un golpe muy duro para el elenco catalán, que por estas horas atraviesa serios problemas deportivos.

Por su lado, el Papu Gómez también terminó como el único representante de Atalanta, que cayó en la misma instancia aunque con otra imagen frente al subcampeón París Saint Germain (PSG), por 2-1.

Tal vez la mayor sorpresa por el rendimiento en el Final Súper 8 de Lisboa pasó por la ausencia del rosarino Ángel Di María (PSG), clave en la semifinal contra Leipzig, con un gol y dos asistencias, y de los mejores en la final frente a los bávaros.

Sin embargo, la gran ausencia del listado es la de Cristiano Ronaldo (Juventus), que no solo que no está en el mejor equipo, sino que ni siquiera aparece entre los 23 más destacados por la UEFA.

Los elegidos por la UEFA

Arqueros:

Manuel Neuer (Bayern); Jan Oblak (Atlético de Madrid); Anthony Lopes (Olympique Lyon).

Defensores:

Alphonso Davies (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Virgil van Dijk (Liverpool), Dayot Upamecano (Leipzig), Angeliño (Manchester City/Leipzig), David Alaba (Bayern).

Mediocampistas:

Thiago (Bayern), Kevin De Bruyne (Man. City), Houssem Aouar (Lyon), Leon Goretzka (Bayern), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (PSG), Alejandro Gómez (Atalanta) y Thomas Müller (Bayern).

Delanteros:

Serge Gnabry (Bayern), Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Lionel Messi (Barcelona) y Raheem Sterling (Man. City).

