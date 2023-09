Los All Blacks rinden homenaje a los soldados caídos en la Batalla del Somme con una emotiva presentación del haka en Francia

El equipo de rugby de Nueva Zelanda, conocido mundialmente como los All Blacks, realizó un emotivo homenaje en el cementerio de Caterpillar Valley, cerca de Longueval, Francia. En este lugar se encuentra el Monumento Nacional de Nueva Zelanda, en memoria de los 1.205 soldados neozelandeses que perdieron la vida durante la Batalla del Somme en 1916, una de las confrontaciones más mortales de la Primera Guerra Mundial.

En este contexto de recuerdo y respeto, el capitán y ala de los All Blacks, Sam Cane, depositó una corona de flores en el monumento dedicado a los soldados neozelandeses desaparecidos. Además, el equipo rindió homenaje a los caídos con una haka, una danza maorí tradicional que simboliza desafío y respeto. Por su parte, el experimentado segunda línea Sam Whitelock entregó una camiseta de los All Blacks en memoria de Robert Stanley Black, el All Black número 211, quien también perdió la vida en la Batalla del Somme.

La cuenta oficial de Instagram del equipo neozelandés publicó un video del momento del haka junto con el texto: "Los All Blacks hicieron una visita especial al cementerio de Caterpillar Valley, cerca de Longueval, en el norte de Francia. El capitán Sam Cane depositó una ofrenda floral en el monumento a los soldados neozelandeses desaparecidos y rindió homenaje a los caídos". Este tributo demuestra el compromiso del equipo con su historia y su nación, así como la importancia de recordar y honrar a aquellos que dieron su vida en conflictos pasados.

La Batalla del Somme es recordada como una de las más sangrientas de la historia, con el ejército británico sufriendo 57.000 bajas solo en el primer día del ataque, el 1 de julio de 1916. Esta campaña duró cinco meses y culminó a mediados de noviembre sin lograr un avance significativo en el conflicto.

Este acto de los All Blacks tuvo lugar antes de su debut en el Mundial de Francia 2023, que será contra los locales el viernes 8 de septiembre en el Stade de France de París. Este partido será el encuentro inaugural de la competencia. Ambos equipos comparten el Grupo A junto con Italia, Uruguay y Namibia. Es importante destacar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

A pesar de la derrota por 35 a 7 contra Sudáfrica la semana pasada, los All Blacks siguen siendo uno de los principales candidatos a ganar el título en territorio francés debido a su talentoso plantel e historia en este deporte. Los neozelandeses son los máximos ganadores, junto con los Springboks, de esta competencia con tres títulos (Nueva Zelanda 1987, Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015). Además, han ganado en 20 ocasiones The Rugby Championship.