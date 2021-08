Australia amenazó a los All Blacks con un millonario reclamo económico en caso de que no se presenten a jugar el partido por la segunda fecha del Rugby Championship en Perth.



Debido al rebrote de casos de Covid-19 en Oceanía, el seleccionado de Nueva Zelanda anunció que no jugarán sus próximos compromisos, entre ellos, el que debían disputar el sábado próximo ante los Wallabies en Australia, que además contaba como el tercero y último de la Bledisloe Cup.



En declaraciones al diario Sydney Morning Herald, el presidente de la Federación Australiana de Rugby, Andy Marinos, dijo que ahora espera que el partido se dispute el 4 de septiembre y pidió a la Federación Neozelandesa de Rugby (NZR) que facilite una garantía por escrito de que los All Blacks estarán presentes.



"Dije claramente a los neozelandeses que tenemos un contrato y que ellos se comprometieron", apuntó el dirigente australiano.



La NZR confirmó que tampoco se jugarán los duelos frente a Los Pumas en Oceanía (11 y 18 de septiembre) a causa de la imposibilidad del seleccionado argentino de viajar a ese continente por las cuarentenas impuestas por los gobiernos.



Y también dio de baja los dos partidos ante los Springboks de Sudáfrica, programados para el 25 de septiembre en Dunedin y el 2 de octubre en el Eden Park de Auckland.