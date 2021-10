La selección argentina se prepara para enfrentar a Perú este jueves desde las 20:30 por la fecha 12 de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en el estadio Monumental de River con presencia de público.

El entrenador Lionel Scaloni, quiere mantener el invicto y para eso tiene en mente poner a Ángel Di María y a Marcos Acuña en el equipo inicial.



Las salidas de ambos contra Uruguay se debieron a cuestiones físicas por el exigente calendario, con una sobrecarga de partidos y sin demasiado descanso en el medio entre lo sucedido en la Copa América y la triple fecha clasificatoria por la negativa de los clubes europeos a ceder a los futbolistas en marzo pasado.



En el caso de Di María, reemplazado con Uruguay por Nicolás González -de buen trabajo aunque falló en la definición-, descansó en la mayoría del encuentro hasta que ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo.



El objetivo fue darle rodaje pero con el cuidado correspondiente para una de las grandes figuras de Paris Saint Germain de Francia, de donde llegó al límite y con sus ganas de estar dijo presente en el 0-0 del jueves contra Paraguay, de visitante.



De hecho, en los pasajes que tuvo contacto con la pelota ante los uruguayos se lo notó disminuido en la velocidad y sobre todo en la posibilidad mano a mano frente a Fernando Muslera, en la que definió con lo justo.

La otra variante sería la esperada vuelta de Marcos Acuña al lateral izquierdo por Nicolás Tagliafico, al que se lo observó en un nivel alto en los dos costados de la cancha, luego de su molestia en la pierna izquierda.



"Lo del Huevo esperemos que no sea nada, tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo", explicó Scaloni en la previa a la duelo con Uruguay.



"Tenemos dos partidos por delante todavía y la verdad que son situaciones complicadas. Tenemos que andar gestionando los minutos de los jugadores y es importante que se puedan recuperar", detalló.



La argumentación de Scaloni y la evolución del futbolista del Sevilla, de España, de donde ya arribó con la zona afectada, dejaron en claro que se pensó de entrada en darle descanso para tenerlo el jueves desde las 20.30 contra Perú.



Acuña le aportará proyección pero también orden en el cierre, en un partido que se especula no tendría demasiadas complicaciones atrás, más allá que el conjunto de Ricardo Gareca necesitará sumar para tener al menos expectativas hacia el futuro de Qatar 2022.



Es verdad que por el lado de Tagliafico se dieron las llegadas más peligrosas de Uruguay en el arranque, que terminaron con las espectaculares atajadas de Emiliano Martínez y un tiro en el palo de Luis Suárez. Así que el ingreso del "Huevo", con su experiencia en el puesto desde que lo corrieron al fondo en Argentina en 2019, pesaría para la decisión final.



La duda hasta el momento está en el otro lateral, Nahuel Molina (Udinese, Italia) le ganó el puesto a Gonzalo Montiel (River) solamente porque el cuatro riverplatense no estuvo óptimo desde lo físico y consiguió estar apenas entre los relevos contra Uruguay.



El que sí está descartado es el delantero del Inter Joaquín Correa, titular con Paraguay e ingresando en el segundo tiempo ante Uruguay, ya que tiene una mialgia en el isquiotibial de la pierna izquierda, y de hecho esta tarde trabajó diferenciado realizando tareas kinesiológicas.



El posible equipo titular sería entonces con Emiliano Martínez; Montiel o Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.





Los que Scaloni ensayó fue con trabajos tácticos en espacios reducidos durante 20 minutos, para posteriormente llevar adelante algunas acciones de mecanización de movimientos defensivos con pase al ataque y definición.



En tanto los guardavallas Franco Armani, Juan Musso, Emiliano Martínez y Esteban Andrada practicaron junto al entrenador de arqueros, Martín Tocalli, durante media hora, antes de incorporarse todos ellos a los trabajos grupales.



Y justamente Scaloni ofrecerá el miércoles a las 12 la habitual conferencia de prensa previa a cada partido de manera virtual, desde el predio de Ezeiza, donde a las 16.30 se llevará a cabo el entrenamiento vespertino cuyos 15 minutos iniciales podrán ser presenciados nuevamente por la prensa, tal como ocurrió la semana anterior, aunque esta acción quedará suspendida en caso de lluvia.



Argentina lleva 24 partidos en la era Scaloni y el mes próximo estará visitante a Uruguay, el jueves 11 de noviembre, y recibiendo a Brasil el martes 16 en el estadio Del Bicentenario, de San Juan, por las fechas 13 y 14 de Eliminatorias.

Télam