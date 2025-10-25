Los cordobeses ya tienen horarios confirmados: así se jugará la fecha 14

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este sábado la programación oficial de la fecha 14 del Torneo Clausura. Tras el parate de este fin de semana por las elecciones legislativas nacionales, los equipos cordobeses ya conocen sus días y horarios.

En primer lugar, Instituto abrirá la jornada cordobesa el viernes 31 de octubre a las 21.15, cuando reciba en Alta Córdoba a Newell’s. La “Gloria” viene de una ajustada derrota ante Deportivo Riestra y buscará recuperar terreno frente a su gente.

Por su parte, Talleres jugará el sábado 1° de noviembre a las 17.00, visitando a Vélez en el estadio José Amalfitani. El equipo de Carlitos Tévez intentará reponerse tras el 0-2 ante River en el Kempes y sumar tres puntos claves que le den aire en la pelea por el descenso.

Finalmente, Belgrano cerrará la participación de los cordobeses el lunes 3 de noviembre a las 21.15, cuando reciba a Tigre en el Gigante de Alberdi. El “Pirata” viene de la dura eliminación en Copa Argentina, aunque con el envión del triunfo ante Boca en la Bombonera por el torneo local.

A continuación, la programación completa de la fecha 14 del Clausura:

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre