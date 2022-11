Los Dogos campeones del Cross Border de Paraguay

Los Dogos se terminaron quedando con el Cross Border después de vencer en la tercera y última fecha a Tucumán por 18 a 9. El seleccionado de Córdoba ya le había ganado a Yacáres XV y Brasil XV.

El equipo dirigido por Diego Ghiglione y compañía pudo cerrar el 2022 con un título en Asunción de Paraguay. Después de las derrotas ante Tucumán (17-10) y Salta (37-33), el 15 de camiseta roja tuvo revancha en el Cross Border y después de vencer al seleccionado local por 43-30 en su primera presentación y posteriormente a los brasileros (23-20), en su tercera y última presentación se cargo al conjunto naranja que llegó a esta competencia plagada de inconvenientes.

El triunfo por 18 a 9, producto de un try de Nicolás Cantarutti y Agustín Acosta más la puntería de Mauricio Kember (1 conversión, 2 penales) fueron suficiente para gritar campeón.

Formaciones Tucumán (9): 1. Francisco Caram, 2. Federico Lazarte, 3. Ramón Sánchez; 4. Ignacio Pascal, 5. Bruno Molina; 6. Maximiliano Zerda (c), 7. Mariano Perondi, 8. Tomás Del Pero 9. Joaquín López Islas, 10. Ignacio Cerrutti; 11. Nicolás Calleri, 12. Mariano Agüero, 13. Bautista Estofan, 14. Juan Manuel Herrera; 15. Nicolás Macome.

Ingresaron: 16. Mariano Bustamante, 17. Raúl Guraieb, 18. Rodrigo Navarro, 19. Eliseo Auad, 20. Santiago Ygel, 21. Mario Fernández, 22. José Gianotti, 23. Joaquín Bourguignon.

Entrenador: Oscar Prado

Córdoba (18): 1. Mauro Palacios, 2. Agustín Acosta Bocco, 3. Luciano Gabellieri; 4. Omar Gutiérrez, 5. Federico Albrisi; 6. Augusto Cugnini, 7. Federico Simondi, 8. Conrado Roura; 9. Facundo Villalba, 10. Facundo Ortiz; 11. Nicolás Olguín, 12. Mauricio Kember, 13. Valentín D’Angelo, 14. Julián Quetglas; 15. Nicolás Cantarutti.

Ingresaron: 16. Conrado Iglesias, 17. Santiago Pulella, 18. Federico Catalano, 19. Lautaro Ramírez, 20. Francisco Abrile, 21. Vicente Pezzutti, 22. Santiago Tobal, 23. Francisco Moya.

Entrenador: Diego Ghiglione.

Tantos primer tiempo: 22’ penal de Cerrutti (T), 28 try de Cantarutti c/ Kember (C), 33’ penal de Kember (C), 38’ try de Acosta (C).

Parcial: Tucumán 3 – Córdoba 15

Tantos segundo tiempo: 3’ penal de Cerrutti (T), 6’ penal de Kember (C), 14’ penal de Cerrutti (T).

Amarilla: 37’ Tomás Del Pero (T).

Fuente: cordobaxv