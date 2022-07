Los Dogos participaron en el Torneo Nacional de Rugby sobre silla de ruedas

El estadio Diego Armando Maradona fue escenario de una nueva edición del torneo Nacional de Rugby sobre silla de ruedas donde participaron los equipos: Caranchos Bs. As., Halcones Bs. As., Dogos de Córdoba, Toros Old Resian Rosario y Almirante Brown Bs. As.

RESULTADOS de LOS DOGOS:

Halcones 41 - 27 Dogos

Caranchos 43 - 32 Dogos

Dogos 48 - 34 Toros

Dogos 44 - 37 Alte. Brown

POSICIONES FINALES:

1.- Caranchos Bs. As.

2.- Halcones Bs. As.

3.- Dogos Córdoba

4.- Toros Old Resian Rosario

5.- Almirante Brown Bs. As.