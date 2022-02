Los Doguitos se encaminan hacia su participación en el Argentino Juvenil

Los Doguitos tuvieron su primer y único amistoso de cara al Argentino Juvenil 2022. Este año el staff decidió apostar a una preparación de entrenamiento pura.

Para este único encuentro de preparación ante Tucumán, que fue victoria en los dos partidos que se disputaron por 12-6 y 33-13; la decisión fue llegar con el plantel completo de 47 jugadores.

Ahora, encarando las últimas dos semanas de preparación, vendrá la lista definitiva con los 27 jugadores que viajarán a Santa Fe.

La palabra del entrenador Diego Ghiglione en diálogo con Prensa de la Unión Cordobesa de Rugby:

-Con este amistoso culmina una etapa en la preparación de este equipo ¿Qué balance hacés?

Si. Empezamos el 2 de febrero y hoy te encontrás con casi 20 días de trabajo, en los que te vas muy feliz porque los chicos creo que están contentos. Han disfrutado de la tarde, de jugar, ponerse la camiseta de Córdoba por primera vez y de representar a este equipo que, si bien un equipo distinto al del año pasado, no deja de ser el equipo que tan bien jugó ese Campeonato Argentino. Lograr la pertenencia y que sigan jugando como veníamos jugando nos hace felices a nosotros, pero sobre todo a ellos y a su familia, que los viene a ver. No dejan de ser chicos de 16 y 17 años.

-¿Cuáles fueron los objetivos cumplidos hasta acá?

Y… Llegar a esta instancia con 47 chicos y que cada uno que iba jugando iba mejorando la situación, iba mejorando la acción. Hoy tenemos un gran problema, que es un problema lindo, que es designar 27 jugadores para jugar el Campeonato Argentino. Y darle el mensaje a los 20 que no van a seguir, que no se frustren porque dieron todo, jugaron muy bien y armaron un grupo increíble, de la misma manera que lo hicieron el año pasado. Pero para adelante saber que tenemos dos semanitas de preparación para llegar de la mejor manera al torneo. Sobre todo decirles que les agradecemos porque no fallaron en nada y cada vez que vinieron dieron todo.

-¿Se pudo plasmar todo lo trabajado en la cancha o faltaron cosas?

Siempre quedan cosas por hacer. Es el primer partido que jugamos. Creo que somos la única Unión que apostó todo a este solo partido. Hicimos una preparación más bien de entrenamiento puro. Lo que tenemos que mejorar lo vamos a hablar bien entre nosotros, pero tenemos que ser más eficaces en zona de definición porque van a ser tiempos cortos. Hay que tratar de marcar puntos cada vez que pasemos mitad de cancha. Pero me gustó mucho la defensa, la determinación del equipo. Después el resultado siempre manda seguramente, pero uno está contento porque yo creo que los chicos se sienten halagados de formar parte de este grupo y uno los acompaña en su aprendizaje.