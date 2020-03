Sin restricciones dialécticas, como acostumbra, Ricardo Caruso Lombardi le apuntó a la gente que rompe con la cuarentena por el coronavirus.

El entrenador de Belgrano se trasladó a su hogar en Buenos Aires después de que cerraran el hotel en el que se alojaba en Córdoba y lleva una semana cumpliendo el aislamiento obligatorio.

“Me preocupa lo que veo en la televisión. No pasa por uno que va con la tabla de surf o el otro zapato que dice que va a regar las plantas al negocio. En la vida tenés de todo, vivos y bobos. El que es bobo va a seguir siendo bobo, no va a cambiar y menos en una pandemia”, arremetió contra las personas que están en falta.

Más tarde, propuso soluciones para los automovilistas que circulan sin los permisos necesarios: “Yo pondría horarios y carriles exclusivos para los médicos. No podemos estar sin médicos, periodistas y quienes abastecen, el resto que espere 40 horas en una fila. Y al que agarran pelotudeando, que le saquen el auto y le pongan 500 lucas de multa, así no joden nunca más. Si no sos duro en esta, no la llevamos más”.

A la vez que reveló que se somete a una dieta para bajar de peso y baila cumbia, salsa y rock en su casa para mantenerse en línea, se fijó en los más necesitados en época de COVID-19: “Para el que es albañil o remisero y tiene el laburo muy al día no creo que sea tan simple, pero es la vida o la muerte acá, no es joda. Dicen de los viejos pero en Argentina se están infectando todos los jóvenes. A como venimos, olvidate del fútbol y el asado con amigos porque se va a extender mucho más”.

Por otra parte, el técnico de 58 años admitió que el mundo del fútbol no tomó dimensión inmediata de la pandemia y advirtió que los equipos necesitarán por lo menos un mes para ponerse a tono desde lo físico y futbolístico para volver a competir. De todas maneras, aclaró: “Lo futbolístico pasa a un segundo plano más allá de que es el laburo nuestro. Es la única forma de zafar de este quilombo porque si no no vamos a tener fútbol por bastante tiempo”.