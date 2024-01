Los Gladiadores le ganaron a Paraguay y clasificaron al Mundial

Por la cuarta fecha del certamen continental que se disputa en La Casa del Handball, la Selección derrotó a Paraguay 47:16 y aseguró su lugar en el Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega 2025.

Primer objetivo cumplido para Los Gladiadores que se impusieron ante Paraguay con gran contundencia, llegaron a su tercer triunfo en el certamen y consiguieron la clasificación al Mundial 2025. Argentina dirá presente en una cita ecuménica por decimoquinta vez consecutiva desde su primera aparición en Kumamoto 1997. Brasil, que lo había conseguido ayer, y Chile, que lo consiguió hoy, se quedaron con las dos plazas restantes que otorga el torneo.

El equipo conducido por Guillermo Milano, que en sus dos primeras presentaciones había derrotado a Costa Rica 41:13 y a Uruguay 32:17, pudo reencontrarse con la victoria tras el empate de ayer ante Chile 27:27 y mañana definirá el título ante Brasil.

Ignacio Pizarro, Ramiro Martínez y Lucas Moscariello, con 7 tantos cada uno, fueron los máximos goleadores de una Selección que jugó su mejor partido del torneo, que fue contundente y que principalmente pudo volver a dosificar los minutos de todos sus jugadores (Diego Simonet fue preservado) de cara a lo que será el trascendental duelo ante Brasil.

Ante su público, Los Gladiadores buscarán recuperar el cetro del Sur-Centro que tiene como vigente campeón a los brasileros, título conseguido en Recife 2022. En un certamen que se celebra bajo el formato todos contra todos, Argentina -campeón en Maceió 2020- deberá quedarse con la victoria para alzarse con el campeonato.

En el arranque, Paraguay dio la sorpresa no solo en el tablero (llegó liderar el mismo 3:1), si no también en el juego mostrando recursos principalmente en el ataque. Bajo cadera, rosca sin ángulo y tendida, el combo para lo que fue un comienzo de partido soñado. De todas formas la reacción Gladiadora no se haría esperar: los de Milano ajustaron la defensa, comenzaron a salir rápido de contra y con un contundente parcial 9:0 pasaron al frente.

Parcial 10:3 en quince minutos que prácticamente sería un quiebre definitivo en el partido. Porque Argentina siguió creciendo a pasos agigantados y Paraguay jamás pudo recuperarse del golpe. En ese primer pasaje positivo, Ignacio Pizarro y Ramiro Martínez fueron los principales protagonistas sumando de contraataque. Crecimiento sostenido que se completó con algunas intervenciones positivas en el arco de Juan Bar y cuatro tantos consecutivos del otro goleador de la noche, Moscariello, que terminó englobando un ya claro 21:8 a favor al descanso.

Como lo había sido ante Costa Rica y en buena parte del encuentro ante Uruguay, la rotación en todas las piezas de Los Gladiadores fue moneda corriente a partir de los veinte minutos del primer tiempo y se profundizó en todo la segunda parte. En esa dinámica, Pablo Simonet tuvo un trabajo destacado, James Parker y Andrés Moyano se sumaron en el goleo y la no aparición de Diego Simonet en cancha fue todo un reflejo de un partido totalmente definido.

En ese contexto totalmente favorable, solo quedó para los minutos finales del encuentro los goles de Leonel Maciel de arco a arco, la exhibición de recursos por parte de Ignacio Pizarro y Ramiro Martínez en todos los contraataques y los goles de Federico Fernández, Gastón Mouriño, Federico Pizarro, Pedro Martínez y Nicolás Bono para renovar la confianza individual de cara al duelo de mañana ante Brasil.

Declaraciones post partido

Pablo Simonet: -Ayer fue una noche difícil para todo el equipo, no nos salió absolutamente nada, a Chile le salió todo. Necesitábamos jugar en menos de 24hs porque necesitábamos reponernos del golpe de ayer y porque también ganando nos metíamos en un nuevo Mundial. Contento porque el equipo se repuso anímicamente rápido y si ganamos mañana seremos campeones así que ya tenemos la cabeza puesta ahí-.

James Parker: -Hoy encontramos la fluidez en el juego que siempre uno espera en cada partido. Nos salieron bien las cosas, tanto en ataque como en defensa, la portería paró, pudimos correr el contraataque. Nos vamos con buenas sensaciones de cara al partido de mañana-.

Formación inicial: Juan Bar, Ramiro Martínez, Andrés Moyano, Pablo Simonet, James Parker, Ignacio Pizarro y Lucas Moscariello.

Argentina (47:16 vs. Paraguay): Ignacio Pizarro (7), Ramiro Martínez (7), Lucas Moscariello (7), Pablo Simonet (6), Andrés Moyano (4), James Parker (4), Pedro Martínez (3), Federico Fernández (2), Gastón Mouriño (2), Federico Pizarro (2), Leonel Maciel (2), Nicolás Bono (1), Pablo Vainstein, Diego Simonet, Nicolas Bonanno y Juan Bar.

Próximo partido: Argentina vs. Brasil – 5° fecha | Sábado 20 de enero, 20.