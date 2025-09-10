Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento convirtieron a Rosario en la ciudad del deporte

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 se inauguraron oficialmente este martes 9 de septiembre, dando inicio a una competencia que promete grandes emociones. Un total de once de las 55 disciplinas que forman parte del evento ya tuvieron su debut, y los primeros resultados se encuentran disponibles en la web oficial.

Las disciplinas que abrieron el telón fueron ajedrez, bádminton, gimnasia artística, remo, para tenis de mesa, patinaje artístico, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol playa.

Primeros campeones y destacados del día

El ajedrez fue la disciplina encargada de entregar la primera medalla de los juegos. En la especialidad IRT Blitz femenino, María José Campos (Buenos Aires) se consagró campeona, seguida por Anna Laura Scarsi (CABA) en segundo lugar y Karen Nerina Gaite (Salta) en tercero. En la categoría IRT Blitz masculino, el campeón fue Roberto Servat (Santa Fe), con Augusto Medina (Tucumán) y Pablo Acosta (Salta) completando el podio. La actividad ajedrecística continuará este miércoles en el Museo de la Ciudad.

El remo también fue protagonista con la disputa de seis finales en la Laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe. La delegación de CABA se llevó cuatro regatas, mientras que Santa Fe obtuvo las dos restantes. Las finales de esta disciplina cerrarán su participación este miércoles.

En el patinaje artístico, que se desarrolló en el patinódromo municipal, se destacaron los campeones en cuatro especialidades tras la primera jornada:

Micaela Belén Lopetegui (Buenos Aires) en libre senior WS damas.

Camila Belén Tello (Misiones) en danza senior WS damas.

Juan Segundo Rodríguez (Buenos Aires) en libre senior WS caballeros.

Facundo Javier Nieva Biza (Catamarca) en danza senior WS caballeros.

El tiro con arco, con sede en el Hipódromo de Rosario, también coronó a sus primeros campeones. En la categoría recurvo equipos mixto, el olímpico Damián Jajarabilla junto a Saravia González (Buenos Aires) se llevaron el oro. La dupla santafesina de Alma Pueyo López y Lucas Aranda obtuvo el segundo puesto. Buenos Aires también se destacó en compuesto equipos mixto, con la consagración de González Guillermina y Carreras Julio.

Desarrollo de las competencias y lo que se viene

El bádminton inició sus fases clasificatorias en Cruce Alberdi y continuará con acción durante el miércoles y el jueves. La gimnasia artística, en el Club Provincial (Estadio Salvador Bonilla), vivió su primera jornada de competencia por equipos y All Around en ambas ramas, y las finales se disputarán este miércoles desde las 13:00.

Por su parte, el tenis de mesa y el para tenis de mesa comenzaron sus rondas de grupos en seis mesas simultáneas, una acción que se extenderá hasta el jueves. El voleibol y su especialidad de playa, el voleibol playa, también iniciaron sus fases de grupo. El voleibol indoor se desarrollará en el Club Náutico hasta el viernes, mientras que el voleibol playa finalizará el jueves en el Arena La Rural.

La jornada de este miércoles promete más emociones, comenzando a las 8:00 con la apertura del Fan Fest y extendiéndose hasta las 22:30 con el voleibol. La agenda del día incluirá competencias en ajedrez, bádminton, balonmano, béisbol 5, boxeo, gimnasia artística, golf, hockey, judo y para judo, patinaje artístico, pelota, pentatlón moderno, remo y para remo, squash, tenis de mesa y para tenis de mesa, tenis, tiro con arco, tiro deportivo y para tiro deportivo, voleibol playa y voleibol.