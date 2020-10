Los comandados por Frank Vogel, Los Angeles Lakers jugaron un partido muy intenso durante los 48 minutos y derrotaron a Miami, que no contó con Dragic ni Adebayo, por 124-114 para quedarse con el segundo duelo de las finales y ponerse 2-0.

El Heat sintió de forma considerable la ausencia de sus figuras y LeBron, AD, Rondo y compañía les hicieron la noche imposible en los dos costados de la cancha.

El máximo artillero del encuentro fue el King James, con 33, escoltado por Anthony Davis con 32, aunque también sumó 14 rebotes. Del lado de los dirigidos por Spoelstra, Butler convirtió 25+13 AST, y Olynyk terminó con 24.

AD rises up on the jumper and is feeling it... 9 PTS to start the 3rd, 24 total!#NBAFinals Game 2 on ABC pic.twitter.com/jhvWsouuK3