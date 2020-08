La mejor versión de la combinación del alero LeBron James y el pívot Anthony Davis hizo que Los Ángeles Lakers derrotasen por 116-108 a los Trail Blazers de Portland en el tercer partido de la eliminatoria de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

El triunfo, segundo consecutivo de los Lakers, les permite tener la ventaja de 2-1 en la serie que disputan al mejor de siete y el cuarto partido se disputará el próximo lunes en el mismo escenario del Wide World of Sports, de Walt Disney World Resort, de Orlando.

Historic night for @KingJames!



38 PTS, 12 REB, 8 AST

4 3PM (3rd all-time in NBA Playoffs threes)

Lakers W (2nd all-time in NBA Playoffs wins)