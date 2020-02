Talleres se alista para revertir la mala racha cuando reciba a San Lorenzo este sábado 15 de febrero desde las 21:50 por la fecha número 20 de la Superliga.

Desde el reinicio de la Superliga, el Matador viene de dos derrotas (Defensa y Justicia y Boca) y un polémico empate (Arsenal).

El entrenador Alexander Medina sacaría a Juan Cruz Komar y en su lugar iría Facundo Medina.

Los pedidos de revisión de las expulsiones de Diego Valoyes y Leonardo Godoy no prosperaron, por lo cual no podrán estar ante el Santo. En lugar del primero irá Nahuel Bustos, disponible tras su participación en el Preolímpico con la Selección Sub 20. Enzo Díaz, ya recuperado de lesión, por Godoy.

Probable formación: Herrera; Tenaglia, Pérez, Medina, Díaz; Cubas, Mauri; Menéndez, Parede, Fragapane; Bustos.