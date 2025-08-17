Los Pumas – All Blacks en el Kempes: el partido que se vivió también en las tribunas

El paso de Los Pumas y los All Blacks por el estadio Mario Alberto Kempes no solo dejó un resultado deportivo. También regaló postales que reflejan la magnitud de un evento que convocó a miles de fanáticos y posicionó a Córdoba en la vidriera internacional del rugby.

Con el estadio Mario Alberto Kempes como escenario principal, Córdoba vivió una jornada histórica al recibir el partido inaugural del Rugby Championship 2025. Casi 60 mil personas, provenientes de distintas provincias argentinas y de países de la región, asistieron al encuentro. La repercusión fue global: la transmisión llegó a más de 60 millones de espectadores en todo el mundo y el evento contó con la cobertura de más de 200 periodistas acreditados.

Desde la previa en los alrededores del estadio, con hinchas argentinos y neozelandeses compartiendo banderas y canciones, hasta el imponente marco dentro del Kempes, cada rincón se transformó en escenario de una fiesta popular.

Las imágenes muestran el entusiasmo de las tribunas repletas, la expectativa en la salida de los equipos, la emoción durante los himnos y la intensidad que se vivió en el campo de juego.

El colorido Fan Fest, instalado en la cancha auxiliar, fue otro de los atractivos: familias enteras participaron de juegos, música y propuestas gastronómicas que acompañaron la jornada.

Más allá del triunfo de Nueva Zelanda, lo que quedará grabado en la memoria será la energía del público, la magnitud de la convocatoria y el orgullo de haber recibido a dos de las principales potencias del rugby mundial en Córdoba.