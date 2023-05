Comenzó el Seven de Londres, undécima y última etapa de la temporada del Circuito Mundial, en la que Los Pumas 7's cayeron por 14-12 frente a Irlanda en el cierre del Grupo B, aunque igualmente se clasificaron como primeros de zona, y el domingo jugarán cuartos de final por el Oro frente al mejor tercero de la primera ronda a partir de las 5:45.

Antes, el seleccionado argentino se impuso por 40-12 sobre Fiji y logró así la mayor diferencia en un encuentro frente a los isleños en la historia del certamen (la misma que en el 33-5 conseguido en Los Ángeles 2005). Más temprano aún, en su debut en Twickenham, el elenco albiceleste triunfó por 43-12 sobre Japón.

Ya con su lugar para los Juegos Olímpicos de París 2024 asegurado, los dirigidos por Santiago Gómez Cora también se quedaron con el segundo puesto en la temporada, la cual se convirtió en la mejor marca histórica del elenco nacional en el World Rugby Seven Series.

LOS PUMAS 7'S 12-14 IRLANDA (sábado)

Con un ritmo ciertamente bajo, Irlanda logró apoyar dos tries en dos momentos clave del primer tiempo para irse en ventaja al descanso. A dicho factor se debe sumar la poca claridad y resolución que tuvieron Los Pumas 7's en terreno rival, aunque Alejo Lavayén logró apoyar una conquista. Después, el Trébol, con un rendimiento impecable, bloqueó casi durante todo el complemento a los de Gómez Cora, quienes no podían encontrar el hueco en la defensa rival y por varios tramos hasta les costó pasar mitad de cancha. Un segundo try de Lavayén llegó ya sobre el cierre, y Los Pumas 7's finalmente culminaron la fase de grupos con una derrota que, de todas formas, no les cambia la ecuación.

Formación de Los Pumas 7's: 11. Luciano González Rizzoni, 21. Mateo Graziano, 5. Agustín Fraga, 13. Marcos Moneta, 2. Santiago Vera Feld, 22. Tomás Elizalde, 7. Alejo Lavayén.

Suplentes: 6. Santiago Álvarez Fourcade, 8. Gastón Revol, 3. Germán Schulz, 1. Rodrigo Isgró, 10. Tobías Wade.

LOS PUMAS 7'S 40-12 FIJI (Sábado)

Fiji fue quien tuvo la iniciativa desde el arranque y, sumado a la temprana amonestación de Marcos Moneta, no tardó en llegar al try de la mano de Paula Nayacakalou. De todas formas, Los Pumas 7's, desde la gran presión y actitud que rápidamente mostraron, de a poco se fueron asentando en terreno rival, donde se jugó prácticamente el resto del primer tiempo. De esta manera, el elenco argentino apoyó dos veces en el ingoal contrario a través Germán Schulz y Rodrigo Isgró. Después, el elenco de Gómez Cora terminó de neutralizar a Fiji a tal punto de bloquearle todo tipo de salida y evitar que tenga la pelota en su poder. Dicho asedio los argentinos lo aprovecharon al máximo y tanto Moneta como Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano y Tomás Elizalde visitaron el ingoal rival. Finalmente, una última conquista de Josese Batirerega maquilló un poco lo que fue la abultada goleada de Los Pumas 7's.

En diálogo con Scrum, Luciano González Rizzoni hizo un paneo general del encuentro y de la etapa en Twickenham: "Estoy contento con el rendimiento del equipo, es un partido para ver y disfrutar. Nuestro objetivo es terminar lo más alto en Londres, es un torneo que tiene muchos hinchas argentinos, y además de jugar por nosotros, lo hacemos por ellos”.

Formación de Los Pumas 7's: 6. Santiago Álvarez Fourcade, 3. Germán Schulz, 11. Luciano González Rizzoni, 13. Marcos Moneta, 1. Rodrigo Isgró, 2. Santiago Vera Feld, 14. Joaquín Pellandini.

Suplentes: 21. Matteo Graziano, 22. Tomás Elizalde, 5. Agustín Fraga, 10. Tobías Wade, 7. Alejo Lavayén.

LOS PUMAS 7'S 43-12 JAPÓN (Sábado)

Pese a que Los Pumas 7's contaron más tiempo con la posesión de la pelota, las respuestas rápidas de Japón por los laterales desembocaron en un muy intenso ida y vuelta durante la etapa inicial del partido. Los tries de Rodrigo Isgró y Santiago Álvarez Fourcade pusieron en ventaja a los argentinos en el primer tiempo, sin embargo Taiga Ishida en dos oportunidades dejó el encuentro igualado en 12 parcialmente antes de irse al descanso. En el complemento, el ingreso de los suplentes (en especial de Luciano González Rizzoni, quien apoyó por duplicado) fue determinante para renovar el aire y darle una nueva postura al ataque del elenco celeste y blanco. De esta manera, todo el segundo tiempo se jugó en terreno nipón, y con junto a las conquistas del riojano, más las de Tomás Elizalde, Alejo Lavayén y Marcos Moneta, Los Pumas 7's se llevaron un contundente triunfo en su debut.

Tras el encuentro, Santiago Gómez Cora y Santiago Álvarez Fourcade hablaron con Scrum. El head coach de Los Pumas 7's analizó la victoria sobre Japón y a los próximos rivales de Argentina: "El primer partido de una etapa siempre es difícil y duro. Se busca ganar sin necesidad de un plan de juego, históricamente fue así, tuvimos 7 u 8 minutos iniciales en lo que dependimos de individualidades. Fiji, junto con Nueva Zelanda son los mejores de este Circuito, es un rival que nos gusta. Irlanda juega muy bien al rugby con mucha posesión".

A su vez, Álvarez Fourcade hizo énfasis en los aspectos a resaltar y corregir del equipo: "Fue un gran duelo. Tal vez en el primer tiempo nos volvimos un poco locos con el juego aéreo y en esa clase de aspectos debemos tener tranquilidad. Hoy en día son todos rivales duros, pero confiamos en los nuestros. Londres es un gran desafío para evaluar nuestra concentración porque antes de jugar para ganar, pensamos primero en crecer nosotros".

Formación de Los Pumas 7's: 6. Santiago Álvarez Fourcade, 3. Germán Schulz, 21. Matteo Graziano, 8. Gastón Revol, 1. Rodrigo Isgró, 2. Santiago Vera Feld, 5. Agustín Fraga.

Suplentes: 11. Luciano González Rizzoni, 13. Marcos Moneta, 22. Tomás Elizalde, 7. Alejo Lavayén, 14. Joaquín Pellandini.