Los Pumas 7s gritaron campeón en Australia

Los Puma 7s se consagraron campeones invictos del Seven de Perth, Australia, tras vencer al seleccionado local por 31-5 y son los líderes de la tabla general del Circuito Mundial con 58 puntos

De esta manera, la selección acumula ganados dos de los tres torneos de la temporada.

Marcos Moneta (2), Matteo Graziano (2) y Germán Schulz anotaron los tries en el choque decisivo , en el que también sumaron por sus conversiones Santiago More y Joaquín Pellandini. Moneta, además, recibió el premio al Jugador Más Valioso del Seven tras anotar nueve tries en suelo australiano.

En el camino hacia el título, Los Pumas derrotaron a España (28-5), Canadá (29-5) y Sudáfrica (19-5) en la fase de grupos. Luego, volvieron a vencer a España (28-17) en los cuartos de final y llegaron a la final tras dejar en el camino a Irlanda (24-5) en las semifinales.

La próxima cita de los Pumas 7s, que alcanzaron las finales en los tres torneos disputados en esta temporada y ganaron dos, será en Vancouver, Canadá, entre el 23 y 25 de febrero.