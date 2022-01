Los Pumas 7s le ganaron a Francia y jugarán las semifinales

En la segunda jornada del Seven de Sevilla, el seleccionado argentino accedió por cuarta vez consecutiva a las semifinales de la competencia, algo que nunca el combinado de nuestro país había podido conseguir. Desde el debut en el circuito mundial (Stellenbosch 1999), Los Pumas 7’s están disputando su certamen Nº 182, y esta es la primera vez que quedan entre los cuatro mejores por cuarta etapa seguida. Llegaron a las semifinales en las dos pruebas de Dubai, también el último fin de semana en Málaga y ahora en Sevilla. Otro récord para enmarcar en los recuerdos. Entonces, mañana (domingo), a las 12:28 hs, el conjunto argentino se medirá con Australia en las semifinales de la Copa de Oro. Se repetirá el cruce, en la misma instancia, del Seven de Dubai 2 en el que los aussies ganaron por 40-0.

Los argentinos se presentaron con: Rodrigo Isgró, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Joaquín de la Vega, Gastón Revol, Felipe del Mestre, Luciano González y Marcos Moneta; después ingresaron Santiago Vera Feld, Germán Schulz y Franco Sábato (no ingresaron Joaquín Lamas y Agustín Fraga). Los franceses golpearon primero con la anotación de Joachim Trouabal, pero las respuesta argentina no demoró y fue el mendocino Rodrigo Isgró el que llegó al in-goal. Luego, De la Vega y Moneta dejaron el parcial 21-7 en favor de los dirigidos por Santiago Gómez Cora. Tras el descanso, Luciano González salvó un try increíble, pero los franceses marcaron dos tries seguidos (Stephen Parez y Jordan Sepho) y así los números quedaron emparejados 21-21. Y frente a una nueva situación apremiante (Moneta salió por un corte), el seleccionado nacional resurgió, dando muestra de su integridad. Una corrida del experimentado Franco Sábato, a 52 segundos del epílogo, sentenció la agónica y épica victoria por 26-21. En resumen, los tries argentinos ante Francia fueron de Isgró, De la Vega, Moneta y Sábato, mientras que Del Mestre acertó tres conversiones.

Una vez concluida la jornada en el Seven de Sevilla, el head coach Santiago Gómez Cora ensayó esta análisis de lo sucedido: “Quedamos muy conformes con el rendimiento del equipo. Obviamente, dos semanas seguidas e intensas de competencia se sienten en el cuerpo; por eso, vamos pagando un poco el desgaste, las lesiones, pero parte de la estrategia es la rotación, arriesgar con algunos nombres y algunos minutos de otros jugadores, porque más allá del juego, empieza a gravitar el cansancio. Estamos muy contentos de estar nuevamente en las semifinales, algo que demuestra claramente el rendimiento y el juego equilibrado del equipo. Este equipo sabe lo que hace, lo que busca y, a partir de eso, espera y provoca oportunidades para sumar puntos y también para saber defender con mucha paciencia y siempre manteniéndonos en partido. En resumen, la satisfacción viene a partir del equilibrio que está demostrando el equipo”, indicó el entrenador nacional.

El siguiente es el detalle de las cuatro veces seguidas que Los Pumas 7’s acceden a las semifinales en la temporada 2021/22 del World Rugby Sevens Series:

SEVEN DE DUBAI 1

Argentina 7 vs Sudáfrica 17 (semifinales de Oro)

SEVEN DUBAI 2

Argentina 0 vs Australia 40 (semifinales del Oro)

SEVEN DE MÁLAGA

Argentina 26 vs Inglaterra 17 (semifinales Oro)

SEVEN DE SEVILLA

Argentina vs Australia (semifinales de Oro)

Fuente: UAR