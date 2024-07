Los Pumas aplastaron a Uruguay y ya piensan en el Rugby Championship

En una jornada que quedará marcada en la memoria de los aficionados al rugby, Los Pumas se enfrentaron a Uruguay en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, donde lograron una contundente victoria por 79-5. Este encuentro cerró la ventana internacional de julio para el seleccionado argentino, que ahora dirige su atención hacia el Rugby Championship, un torneo que promete desafíos significativos.

Desde el inicio del partido, Los Pumas mostraron su intención de dominar el juego. Con varias caras nuevas en su formación titular, el equipo argentino tomó el control de las acciones. A los 21 minutos, Ignacio Mendy se encargó de abrir el marcador, y poco después, Joaquín Moro, tras una recuperación efectiva, sumó otro try al marcador, que se colocó en 10-0, aunque Tomás Albornoz no logró convertir ambos intentos.

A lo largo de los primeros veinte minutos, la superioridad argentina fue evidente. Los Pumas se adueñaron de la posesión del balón, limitando las acciones de Uruguay y obligándolos a defenderse constantemente. En este contexto, Jerónimo de la Fuente, quien alcanzó su partido número 80 con la camiseta argentina, anotó el tercer try. La primera mitad continuó con un despliegue ofensivo por parte de Los Pumas, con tries de Santiago Cordero, Joaquín Moro y Joaquín Oviedo, que llevaron el marcador a un abrumador 44-0 al finalizar el primer tiempo.

El segundo tiempo comenzó de manera similar, con un nuevo try de Mendy que amplió aún más la ventaja. Uruguay, por su parte, logró marcar sus primeros puntos gracias a un try del debutante Juan Bautista Hontou, lo que generó un leve alivio en el equipo charrúa. Sin embargo, Los Pumas continuaron demostrando su dominio en el campo. Los cambios realizados por el entrenador, incluyendo la entrada de Ignacio Calles, Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pablo Matera, Gonzalo García, Matías Orlando y Santiago Carreras, revitalizaron al equipo, que no cedió en su búsqueda de más puntos.

A medida que avanzaba el partido, Los Pumas se mostraron implacables, con tries adicionales de Mateo Carreras, Francisco Coria Marchetti y Santiago Carreras, lo que culminó en un contundente 79-5, un resultado que subraya la efectividad del equipo argentino en esta ocasión.

Con esta victoria convincente, Los Pumas se posicionan en una buena forma de cara al Rugby Championship, donde debutarán el 10 de agosto en Wellington frente a los All Blacks. Por su parte, Uruguay también se preparará para su próximo compromiso, cerrando la ventana de julio con un enfrentamiento ante Escocia el 27 de julio.

Formaciones:

Uruguay (5):

Mateo Sanguinetti, 2. Germán Kessler, 3. Reinaldo Piussi, 4. Felipe Aliaga, 5. Manuel Leindekar, 6. Manuel Ardao, 7. Santiago Civetta, 8. Manuel Diana, 9. Santiago Álvarez, 10. Felipe Etcheverry, 11. Nicolás Freitas, 12. Andrés Vilaseca (C), 13. Tomás Inciarte, 14. Juan Manuel Alonso, 15. Ignacio Álvarez.

Suplentes:16. Guillermo Pujadas, 17. Ignacio Peculo, 18. Diego Arbelo, 19. Diego Magno, 20. Lucas Bianchi, 21. Carlos Deus, 22. Joaquín Suárez, 23. Juan Bautista Hontou.

Los Pumas (79):

Thomas Gallo, 2. Ignacio Ruiz, 3. Eduardo Bello, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Joaquín Moro, 7. Marcos Kremer (C), 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Santiago Chocobares, 14. Ignacio Mendy, 15. Santiago Cordero.

Suplentes:16. Ignacio Calles, 17. Mayco Vivas, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Matías Alemanno, 20. Pablo Matera, 21. Gonzalo García, 22. Santiago Carreras, 23. Matías Orlando.