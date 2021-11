El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió 29 a 20 con su par de Francia (parcial 9 a 7), encuentro que se llevó a cabo en el Stade France de Saint Denis, en París, en el inicio de la gira por Europa y en la que se enfrentarán también con Irlanda e Italia.

Stade de France (Saint Denis), París

FRANCIA: Melvyn Jaminet; Damian Penaud, Gaël Fickou, Romain Ntamack (13m ST Jonathan Danty) y Gabin Villiere; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Anthony Jelonch, Cameron Woki y François Cros (28m PT Peato Mauvaka cambio temporario; 16m ST Grégory Alldritt); Paul Willemse (12m ST Romain Taofifenua) y Thibaud Flament (29m ST Sekou Macalou); Mohamed Haouas (12m ST Demba Bamba), Julien Marchand (23m ST Peato Mauvaka) y Cyril Baille(23m ST Jean-Baptiste Gros).Suplente: Maxime Lucu.

Entrenador: Fabien Galthié.

LOS PUMAS: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy (23m ST Nicolás Sánchez), Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras (35m ST Lucio Cinti) y Tomás Cubelli (36m ST Gonzalo Bertranou); Facundo Isa, Marcos Kremer y Pablo Matera (16m PT, Juan Martín González cambio temporario); Tomás Lavanini (34m ST Lucas Paulos) y Guido Petti (24m ST Juan Martín González); Francisco Gómez Kodela (14m ST, Santiago Medrano), Julián Montoya (capitán; 28m ST Facundo Bosch) y Thomas Gallo (28m ST, Rodrigo Martínez).

Entrenador: Mario Ledesma

Primer tiempo: 2, 18 y 34m, penales de Melvyn Jaminet (F), y 21m, try de Tomás Cubelli convertido por Emilio Boffelli (LP). Incidencia: 27m, amonestados Marcos Kremer (LP) y Julian Marchand (F). Resultado parcial: Francia 9 vs Los Pumas 7

Segundo tiempo: 7 y 19m, penales de Emiliano Boffelli (LP); 9m, try de Thibaud Flament convertido por Melvyn Jaminet (F); 25 y 40m, penales de Melvyn Jaminet (F); 30m, try de Peato Mauvaka (F) convertido por Melvyn Jaminet (F), y 37m, try de Mateo Carreras convertido por Nicolás Sánchez (LP).

Resultado final: Francia 29 vs Los Pumas 20

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)