Los Pumas cayeron ante Sudáfrica en el cierre del Rugby Championship

En un partido muy parejo, Sudáfrica mostró su jerarquía y se quedó con el título del Rugby Championship, imponiéndose 29 a 27 ante los Pumas.

La diferencia se definió en los detalles y en la potencia del scrum de los Springboks, que marcó el ritmo desde el inicio.

Felipe Contepomi analizó el encuentro en ESPN: “Lo único que tuvieron fueron muchas entradas de Scrum. Que son los mejores del mundo haciendo eso”.

Y agregó: “Genera frustración los fallos arbitrales. El planteo era muy parecido al de la semana pasada. Hoy se vio por momentos. Hubo solidez defensiva y también ataque. Hoy se definió por detalles”.

El capitán de los Pumas, Julián Montoya, también se refirió a la derrota: “El último partido de Rugby Championship. Fue una derrota dura. Creo que el scrum fue su entrada al partido. Es algo que tenemos que corregir. El balance es positivo, tenemos que seguir creciendo”.

“El referí del partido es algo que no podemos manejar”, se quejó Montonya luego de varios yerros arbitrales.

De esta manera, Argentina se despidió del torneo tras una actuación competitiva hasta el final, mientras Sudáfrica volvió a sacar chapa de campeón mundial, reforzando su dominio en el hemisferio sur.