Los Pumas sufrieron una dolorosa derrota en la última jugada ante Australia en el Rugby Championship, cayendo 28-24 frente a los Wallabies. Este resultado significó dejar escapar una oportunidad inmejorable para superar a los oceánicos en el ranking mundial, algo crucial de cara al sorteo del Mundial 2027.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo un primer tiempo de los mejores de su era, mostrando un juego prolijo, pragmático y con gran concentración defensiva. Abrieron el marcador a puro penal gracias a la puntería de Santiago Carreras, aprovechando las faltas del local. Aunque Australia consiguió su primer try con Nick White, convertido por Tom Lynagh, Argentina logró recuperar la ventaja rápidamente. La Albiceleste anotó su primer try a través de Delguy, asistido por Mallía tras una gran jugada iniciada por Matera y Chocobares. Pese a que Carreras falló la conversión, sumaron otro try con Lucio Cinti y un tándem de los Carreras, con el tucumano apoyando y el cordobés convirtiendo, lo que les permitió irse al descanso con muy buenas sensaciones.

La segunda parte del partido cambió drásticamente el guion. Australia salió decidida a llevar el juego al campo argentino, lográndolo con la potencia de Joseph-Aukuso Suaalii, quien apoyó dos veces y encendió la reacción local. Un momento clave fue la tarjeta amarilla a Mateo Carreras por un offside y una suma de cuestiones colectivas, que dejó a Los Pumas con 14 jugadores en el peor momento y los forzó a defender casi exclusivamente. Con el partido empatado, Argentina aguantó la embestida australiana y, a dos minutos del final, Mallía logró devolver la ventaja con un penal.

Sin embargo, la presión oceánica se hizo insoportable y en la última jugada llegó el golpe de gracia australiano. Los Wallabies no se conformaron con el empate y, con un empuje final que duró cuatro minutos después de la chicharra, consiguieron el try de la victoria por 28-24. Esta indisciplina, que Australia había mostrado en la primera parte, se transfirió a Argentina en el cierre. Para la Albiceleste, el saldo de esta derrota agónica es un paso atrás, más allá de la “derrota digna” que pudo significar para algunos.

El cierre fue doloroso para Los Pumas, quienes, a pesar de haber mostrado orden y oficio en la primera mitad, terminaron desbordados por la intensidad de los Wallabies. La revancha será dentro de una semana en Sídney, y el entrenador Felipe Contepomi deberá ajustar las clavijas para que su equipo pueda sostener una victoria en el caluroso clima australiano.