Los Pumas cayeron por 41-24 ante los All Blacks en Córdoba
El seleccionado argentino de rugby jugó un buen partido pero no le alcanzó ante el mejor seleccionado del mundo. El encuentro, por la primera fecha del Rugby Championship, se jugó en un Estadio Kempes repleto.
Los Pumas cayeron por 41-24 ante Nueva Zelanda en la primera fecha del Rugby Championship. Fue el regreso del seleccionado argentino de rugby a Córdoba luego de casi 11 años.
El conjunto dirigido por Felipe Contepomi jugó un buen partido desde lo físico, pero los errores sobre la primera mitad, su gran defensa y la capitalización infalible de los neozelandeses complicó desde el arranque a Los Pumas.
EL RESUMEN
Así fue el tradicional e imponente haka que realizó el equipo neozelandés previo al inicio del match.
A los 16 minutos del partido llegó el gran try de Rodrigo Isgró. Descuentan los Pumas.
Penal adentro de Albornoz. Los Pumas se ponen 10-17 ante los All Blacks en el Kempes.
Errores sobre el final del primer tiempo permitieron los ataques de los All Blacks, que capitalizaron y estiraron la ventaja. Es 31-10 el marcador sobre el ocaso de la primera mitad con los neozelandeses arriba.
Grandísimo try del “cepillo” Albornoz para achicar la diferencia a los 52 minutos de juego.
A los 63 minutos de juego, una jugada trabajada del seleccionado argentino sorprendió a los All Blacks. Gran try del jugador de 24 años Joaquín Oviedo.
La formación de los Pumas
- Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
- Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.
La alineación inicial de All Blacks
- Nueva Zelanda: Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Duplessis Kirifi, Ardie Savea y Tupuo Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan De Groot.
- Suplentes: backs, Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown y Finlay Christie, y entre los forwards, Samipeni Finau, Patrick Tuipulotu, Pasilio Tosi, Ollie Norris y Samisoni Taukei’aho.