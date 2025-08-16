Los Pumas cayeron por 41-24 ante Nueva Zelanda en la primera fecha del Rugby Championship. Fue el regreso del seleccionado argentino de rugby a Córdoba luego de casi 11 años.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi jugó un buen partido desde lo físico, pero los errores sobre la primera mitad, su gran defensa y la capitalización infalible de los neozelandeses complicó desde el arranque a Los Pumas.

EL RESUMEN

Así fue el tradicional e imponente haka que realizó el equipo neozelandés previo al inicio del match.

A los 16 minutos del partido llegó el gran try de Rodrigo Isgró. Descuentan los Pumas.

Penal adentro de Albornoz. Los Pumas se ponen 10-17 ante los All Blacks en el Kempes.

Errores sobre el final del primer tiempo permitieron los ataques de los All Blacks, que capitalizaron y estiraron la ventaja. Es 31-10 el marcador sobre el ocaso de la primera mitad con los neozelandeses arriba.

Grandísimo try del “cepillo” Albornoz para achicar la diferencia a los 52 minutos de juego.

A los 63 minutos de juego, una jugada trabajada del seleccionado argentino sorprendió a los All Blacks. Gran try del jugador de 24 años Joaquín Oviedo.

La formación de los Pumas

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

La alineación inicial de All Blacks