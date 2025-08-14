El entrenador y ex-Pumas, Felipe Contepomi, dio a conocer este jueves la formación con la que el seleccionado argentino de rugby saltará el sábado para enfrentar a los All Blacks.

El encuentro ante Nueva Zelanda será el debut para el conjunto nacional en el Rugby Championship, y también su regreso a Córdoba tras más de 10 años sin disputar un encuentro en la provincia.

Los Pumas buscan conseguir el primer triunfo como local ante una de las mejores selecciones de la historia. Si bien el conjunto de Contepomi ya logró vencer a Nueva Zelanda en tres ocasiones en el último tiempo, sería la primera vez en suelo argentino.

El encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:10 horas, será televisado por ESPN y Disney +.

La nómina para enfrentar a los All Blacks

VIVAS, Mayco (31 caps) MONTOYA, Julián (C) (108 caps) DELGADO, Pedro (4 caps) MOLINA, Franco (12 caps) RUBIOLO, Pedro (23 caps) MATERA, Pablo (VC) (112 caps) KREMER, Marcos (73 caps) OVIEDO, Joaquín (13 caps) GARCÍA, Gonzalo (11 caps) ALBORNOZ, Tomás (17 caps) DELGUY, Bautista (33 caps) CHOCOBARES, Santiago (27 caps) CINTI, Lucio (34 caps) ISGRÓ, Rodrigo (9 caps) MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)

Suplentes:

16. RUIZ, Ignacio (18 caps)

17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)

18. SCLAVI, Joel (27 caps)

19. PETTI, Guido (89 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)

22. CARRERAS, Santiago (55 caps)

23. PICCARDO, Justo (4 caps)

Será un duro desafío para Los Pumas, que debutarán frente a los All Blacks, máximos ganadores del certamen con nueve títulos, muy por encima de Sudáfrica, que los sigue con dos.

El árbitro del encuentro será Pierre Brousset, de la Federación Francesa de Rugby.