A menos de una semana para el arranque del Rugby Championship, el seleccionado argentino completó este martes una nueva práctica en Córdoba, puliendo detalles para el cruce del próximo sábado ante Nueva Zelanda.

Será un duro desafío Los Pumas, que debutarán frente a los All Blacks, máximos ganadores del certamen con nueve títulos, muy por encima de Sudáfrica, que los sigue con dos.

Uno de los seis cordobeses que integra el plantel, primera línea de Dogos XV y debutante en este equipo, Boris Wenger dialogó con Canal 10 tras la práctica matutina: "Es un orgullo estar en este equipo, en mi ciudad. Estoy aprovechándolo y tratando de crecer. Es mi primera experiencia con este grupo y estoy intentando adquirir todos los conocimientos posibles", señaló.

El encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:10 horas, será televisado por ESPN y Disney +.

También habló sobre el durísimo rival que tendrán enfrente: "Son increíbles, sabemos lo que son y su historia. Encontrarlos acá en Córdoba es algo muy lindo y esperemos que salga un buen resultado".

El hooker también se permitió una sonrisa al hablar de la convivencia del plantel: "Estamos contándoles un poquito de la música y de la algarabía de acá. Los chicos están muy contentos de estar en la provincia", comentó entre risas.