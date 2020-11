El seleccionado argentino jugó la revancha con los All Blacks, por la quinta fecha del Tres Naciones, en el McDonald Jones Stadium.

Los dirigidos por Mario Ledesma estaban invictos, mientras que Nueva Zelanda venía de dos derrotas al hilo. Ganaron los All Blacks 38 a 0.

Argentina (0): Emiliano Boffelli; Santiago Cordero, Juan Cruz Mallía, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Facundo Isa, Marcos Kremer y Pablo Matera (cap); Lucas Paulos y Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras y Lucas Mensa.



Nueva Zelanda (38): Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (cap) y Akira Ioane; Sam Whitelock y Scott Barrett; Nepo Laulala, Dane Coles y Joe Moody.

Entrenador: Ian Foster.

Ingresaron: Codie Taylor, Karl Tu’inukuafe, Tyrel Lomax, Patrick Tuipulotu, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, Rieko Ioane, Will Jordan.



Tantos en el Primer Tiempo: 11', Gol de Mo'unga por Try de Coles (NZ), y 16', Penal de Mo'unga (NZ).

Resultado Parcial: Argentina 0 - Nueva Zelanda 10.



Tantos en el Segundo Tiempo: 11, 28, 31 y 45', Goles de Mo'unga por Tries Savea, Jordan -2- y Tuipulotu (NZ).

Amonestado: 80', Lomas (NZ).



Estadio: McDonald Jones Stadium, Newcastle.

Árbitro: Nic Berry (Australia).