Este sábado desde las 18.10 horas, Los Pumas enfrentarán a Nueva Zelanda por la primera fecha del Rugby Championship.

Será el regreso del seleccionado argentino de rugby a Córdoba luego de casi 11 años, y será con el Mario Alberto Kempes lleno. Los Pumas buscan conseguir el primer triunfo como local ante una de las mejores selecciones de la historia. Si bien el conjunto de Contepomi ya logró vencer a Nueva Zelanda en tres ocasiones en el último tiempo, sería la primera vez en suelo argentino.

El encuentro será televisado por ESPN y Disney +.

La formación de los Pumas

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

La alineación inicial de All Blacks

Nueva Zelanda: Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Duplessis Kirifi, Ardie Savea y Tupuo Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan De Groot.

Suplentes: backs, Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown y Finlay Christie, y entre los forwards, Samipeni Finau, Patrick Tuipulotu, Pasilio Tosi, Ollie Norris y Samisoni Taukei’aho.

Lo que necesitas saber si vas al Estadio Kempes

El estadio mundialista abrirá sus puertas a las tres de la tarde, con el objetivo de evitar tumultos a la espera del evento que comenzará a las 18:10.

El público ingresará únicamente por los accesos correspondientes a su entrada:

- Portones 1 y 2: Platea Ardiles.

- Portón 1 bis: Popular Artime.

- Portón 3: Popular Willington.

- Portón 4: Platea Gasparini.

En la cancha auxiliar del estadio se llevará a cabo el Fanfest, un espacio de recreación con música, juegos y la presencia de jugadores. Estará disponible desde tres horas antes del inicio del partido y hasta dos horas después de su finalización.

Estacionamientos

Estarán habilitadas las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo “Marcelo Montes Pacheco” y Centro de Convenciones.

Transporte público

Según lo dispuesto por la Municipalidad de Córdoba, ocho colectivos saldrán desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas con destino final al estadio Kempes.

Emergencias

El servicio de asistencia médica contará con siete ambulancias y dos carpas sanitarias ubicadas en los sectores Norte y Sur. Se sumarán 40 rescatistas de Cruz Roja y 25 efectivos de Defensa Civil municipal.