El primer tiempo arrancó con un dominio territorial de Inglaterra y con Los Pumitas defendiendo con hidalguía, hasta que el equipo argentino logró revertir la historia y pasó a tener una mayor posesión de la pelota, que se cristalizó en el buen try que se gestó con una corrida por la izquierda de Franco Rosetto, quien habilitó a Genaro Podestá para que logre una buena conquista de palomita.

A partir de ese momento sucedieron los mejores minutos de los dirigidos por Álvaro Galindo en el partido, que fueron incisivos, supieron romper la línea de ventaja y llegaron nuevamente al try mediante una guapeada de Efrain Elías, quien se bancó bien la marca cerca del ingoal y habilitó a Juan Penoucos para que llegara al try a pura guapeza.

Luego de esta acción, el encuentro entró en una meseta y cuando parecía que Los Pumitas se irían con una ventaja interesante al entretiempo aparecieron dos tries de Inglaterra, en una ráfaga de apenas cinco minutos por intermedio de Jack Bracken y Ben Redshaw, que establecieron el empate parcial 14-14 al final de la primera etapa.

En el complemento se encendieron las alarmas en Los Pumitas porque los ingleses arrancaron a pura potencia física y en seis minutos anotaron dos tries (Billy Sela y Henry Pollock) que los adelantaron 26-14 en el resultado. Parecía que el conjunto argentino poco a poco se iba quedando en el juego, pero apeló a la fuerza de siempre para anotar un try a pura fortaleza cortesía de Efrain Elías que acortó las distancias.

Los Pumitas continuaron intentando achicar las diferencias pero con el correr del reloj Inglaterra se sintió cada vez más cómodo con el trámite del encuentro y sumó dos nuevos tries por intermedio de Jack Bracken para cerrar el encuentro con mucha autoridad con un score a favor de 40-21.

La síntesis del encuentro:

ARGENTINA (20): 1- Diego Correa, 2- Juan Manuel Vivas, 3- Tomás Rapetti, 4- Efraín Elías (cap), 5- Álvaro García Iandolino, 6- Juan Penoucos, 7- Santos Fernández De Oliveira, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Genaro Podestá, 10- Santino Di Lucca, 11- Franco Rossetto, 12- Faustino Sánchez Valarolo, 13- Tomás Bocco, 14- Timoteo Silva, 15- Benjamín Elizalde.

Cambios: ST, 8m Gregorio Pérez Pardo por Franco Rosetto y Joaquín Yakiche por Diego Correa, 12 Ignacio Torrado por Álvaro García Iandolino y Tomás Di Biase por Genaro Podestá, 13m Facundo Rodríguez por Santino Di Lucca, 22m Juan Greising Revol por Juan Manuel Vivas, 23m Agustín Sarelli por Santos Fernández de Oliveira, 29m Joel Galván por Tomás Rapetti

Entrenador: Álvaro Galindo

INGLATERRA (41): 1- Asher Opoku-Fordjour, 2- Craig Wright, 3- Billy Sela, 4- Joe Bailey, 5- Junior Kpoku, 6- Finn Carnduff (cap), 7- Henry Pollock, 8- Nathan Michelow, 9- Ollie Allan, 10- Josh Bellamy, 11- Alex Wills, 12- Sean Kerr, 13- Oli Spencer, 14- Jack Bracken, 15- Ben Redshaw.

Cambios: ST, 16m Olami Sodeke por Joe Bailey, 22m Kane James por Henry Pollock y Benjamin Coen por Joe Bellamy, 29m Ioan Jones por Ben Redshaw y Afolabi Fasogbon por Billy Sela, 36m James Isaacs por Craig Wright

Entrenador: Mark Mapletoft

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 19m try de Genaro Podestá convertido por Santino Di Lucca (ARG), 29m try de Juan Penoucos convertido por Santino Di Lucca (ARG), 34m try de Jack Bracken convertido por Sean Kerr (ING), 38m try de Ben Redshaw convertido por Sean Kerr (ING)

Resultado parcial: Los Pumitas 14-14 Inglaterra

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 4m try de Billy Sela (ING), 10m try de Henry Pollock convertido por Sean Kerr (ING), 14m try de Efrain Elías convertido por Facundo Rodríguez (ARG), 25m try de Jack Bracken convertido por Sean Kerr (ING), 27m try de Jack Bracken convertido por Sean Kerr (ING)

Amonestado: ST, 15m Junior Kpoku

Cancha: Athlone Stadium, Ciudad del Cabo

Árbitro: Adam Jones (Gales)