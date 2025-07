Los seleccionados adultos de Córdoba de Handball en las instancias decisivas del Argentino

Los seleccionados adultos de Córdoba, tanto en la rama masculina como femenina, avanzaron a la instancia decisiva del Argentino de Selecciones que se está jugando en San Juan.

Masculino:

En un grupo muy parejo, los varones sacaron chapa y se quedaron con el primer lugar tras dos grandes triunfos:

CÓRDOBA vs. Río Negro 31-27 / CÓRDOBA vs. Atlántica 27-22

Con el boleto a cuartos en mano, este jueves a las 19:30 enfrentarán a La Rioja por un lugar en semifinales.

Femenino:

Las chicas clasificaron a semifinales como segundas del grupo tras una gran fase de grupos:

CÓRDOBA vs. Chubut 36-18 / CÓRDOBA vs. Pehuajó 40-15 /CÓRDOBA vs. Femebal 19-33

Este viernes a las 14:30, irán por un lugar en la final ante el ganador del grupo B: Mendoza o San Juan.