Ahora parece que finalmente se producirá la venta del ex jugador de Belgrano. No será su regreso al fútbol argentino. En su momento, River , Racing e Independiente pugnaron por incorporar al talentoso volante cordobés.

El destino del "chinito" parece ser la Major League Soccer, de acuerdo a lo expresado por el presidente de Tigres, Miguel Garza.

El dirigente no quiso revelar el nombre del club, pero una fuente al interior de la institución reveló que es el Columbus Crew el que puja por el Chino. “Hay una alternativa en Estados Unidos y estamos en negociaciones con ellos. No he dicho ningún equipo todavía y esperamos tenerlo lo más pronto posible y que se haga efectivo”, añadió Garza.

Si bien todavía no se ha oficializado la cifra de la transferencia, Columbus pagaría 8,7 millones de dólares por la totalidad del pase de Zelarayán. Recordemos que Belgrano aún posee un 20% de los derechos económicos del jugador, razón por la cual aguarda con ansiedad, que finalmente se concrete el traspaso.