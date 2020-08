La primera ronda de la pelea en los EAU Warriors 12 entre Ahmad Al Darmaki y Bogdan Kirilenko terminó de manera accidentada y con la descalificación tras la victoria del abudabí.

El árbitro Marc Goddard tuvo que separarlo a la fuerza de su contrincante, que ya se había rendido, y sufrió su amenaza y agresión. Casi se toman a golpes de puño. Insólita reacción del luchador que había ganado el combate.

Ahmad Al Darmaki was just DQ'd after he refused to release an RNC against Bogdan Kirilenko. Things got physical between him and ref Marc Goddard.#UAEWarriors12 pic.twitter.com/XF1azA1Jzs