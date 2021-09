Luciana Martínez y un gol con dedicatoria al apoyo familiar

En el momento del segundo gol de “La Peña” se vivió una situación especial entre la autora de la conquista y su papá.

Luchi cuando hizo el segundo gol ante la “Academia”, la goleadora fue hasta el alambrado y se lo dedicó a su fan número uno: Alejandro Martínez, su papá.

Luciana Martínez tiene 15 años. Hasta hace tres practicaba gimnasia artística, pero desde chiquita le gusta jugar a la pelota. Y en su casa siempre hubo una pasión por el fútbol. Pero ella practicaba gimnasia artística hasta que a los 12 años les dijo a sus padres, que quería jugar al fútbol porque la gimnasia la aburría.

Luchi no se cansa de repetir que: “Mi familia me acompaña desde siempre. Me apoyan en todo lo que hago, van a todos mis entrenamientos y a alentar a los partidos, sin falta”

La delantera, que vive en Barrio Autódromo, comenzó a jugar en la Escuelita de Fútbol de Talleres, quiso jugar en un club y decidieron ir a Argentino Peñarol. ¿El motivo? “Toda mi familia es hincha de Peñarol desde hace mucho tiempo, me fui a probar. Justo ese día asumía Antonella Internicola la nueva DT.”.

Además del gol quedará en el recuerdo de Luchi que cuando se acercó hacía donde estaba el papá para poder festejar, él le dijo que estuvo genial, que él sabía que se le iba a dar y que la amaba.

