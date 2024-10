La selección uruguaya de fútbol se encamina a disputar, por primera vez, una doble fecha de Eliminatorias sabiendo que Luis Suárez ya se despidió.

Desde Estados Unidos, donde comparte con Lionel Messi la buena campaña del Inter Miami, lanzó al aire lo que puede desencadenar un escándalo.

Puntualmente, porque acusó a Marcelo Bielsa de generar un mal clima en el plantel.

“Nosotros nos morimos por representar a nuestro país. La gente del complejo (Celeste), utileros, el profe, todos, trabajaban todo el día y con ganas, con el Maestro (Oscar Tabárez) o con el tornado (Diego) Alonso… pero ahora al entrenador le decimos ‘Dejame disfrutar mi momento’. En mi última convocatoria estábamos jugando al truco y pasaban por atrás y miraban quién estaba jugando. Antes había televisores por todos lados en el complejo cuando comíamos… mirando fútbol. Hoy en día sólo queda uno escondido atrás, todo en silencio”, disparó.

Suárez confesó que hizo un intento por dialogar con el DT, pero “le hablé 6 minutos mirándolo a la cara” y sólo “me dijo ‘Gracias Luis’”.

Uno de los detonantes del vínculo fue la última Copa América, donde “pasaron cosas", pero adujo que "había que callar, por respeto a la Selección”.

Y sentenció: “Una noche en Nueva York volvíamos a las nueve y media de la noche de un entrenamiento, y en el hotel había 300, 400 personas esperando hace 4 ó 5 horas. Y en el micro nos dicen que el entrenador pidió que no paremos a saludar a la gente. Lo hablamos entre todos y dijimos ‘Paramos’, y nos quedamos 15'. Después, el entrenador dio una charla y dijo que ‘los uruguayos juegan por la gente’. Y todos nos quedamos mirando”.

El atacante sentenció que “en la Copa América se me acercaron compañeros que me plantearon ‘Luis, no juego más’ en la selección”; confirmó que hubo varias reuniones del plantel con Bielsa y vaticinó que “los jugadores van a llegar a un límite, van a explotar”.

Al referirse a la polémica con Agustín Cannobio, que sólo fue titular en un partido (Colombia) en el torneo continental en Estados Unidos y mostró su fastidio cuando desde el banco ante Canadá, Suárez dijo que Bielsa “no lo hizo trabajar como alcanzapelotas”, sino que “lo hizo participar en los ejercicios como sparring” en un entrenamiento. “En esa lo banco a Agustín”, concluyó.