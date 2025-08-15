El fútbol argentino llora la partida de una persona que fue un gran formador. Este viernes se conoció que a los 83 años, falleció Ramón Maddoni, un histórico descubridor de talentos que marcó una época en el deporte nacional.

Trabajaba en el Club Social Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, que fue su casa y donde trabajó hasta los últimos meses de su vida.

Maddoni estuvo vinculado a los clubes de Boca Juniors y Argentinos Juniors. Fue el primer entrenador de jugadores de talla mundial que jugaron en los mejores clubes de Europa y en la Selección Argentina. Entre ellos, Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Leandro Paredes, Fernando Gago, Fernando Redondo, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Alexis Mac Allister y Diego Cagna.

Su pequeña oficina en la calle Marcos Sastre 3268 fue testigo del inicio de decenas de carreras que engrandecieron al fútbol argentino.

En una entrevista con TyC Sports, años atrás, había reconocido que su don para identificar cracks y jugadores de élite, era natural y que lo disfrutaba mucho: "“Alguien me puso todo este conocimiento, como diciendo: ‘te voy a sacar algo que querés mucho, pero te voy a dar algo que amás’. El padre de los Batista me ayudó, me convenció a que haga esto. Yo tenía dos carnicerías y un camión. Dejé todo y me dediqué a esto que es hermoso”, sostuvo.

Clubes, exjugadores y formadores lo despidieron con mucha admiración y palabras de agradecimiento en las redes sociales.

“¡Gracias por todo maestro! Descansa en paz”, indicó Leandro Paredes para Ramón Maddoni, su formador en el Club Social y Deportivo Parque.