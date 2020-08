En un electrizante duelo de equipos franceses del Olympique Lyonnais derrotó por la mínima diferencia (1-0) al París Saint-Germain en la segunda semifinal de la UEFA Women's Champions League.

En la final ya esperaba el Wolfsburgo, que venció el martes por 1-0 a Barcelona en otro disputado partido.

La capitana Wendy Renard, a los 67', marcó el único gol del partido con un potente golpe de cabeza que hizo inútil la estirada de la golera Christiane Endler.

She's played more #UWCL games than anyone else - and headed in plenty of set-pieces too⚽@WRenard | #UWCL pic.twitter.com/aukMAXZ8TI